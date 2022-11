Conheça a noiva de Bruno Guimarães, o jogador da Seleção Brasileira que é pai de um recém nascido

Copa do Catar: Bruno Guimarães é pai de um recém nascido e noivo de uma nutricionista

O jogador da Seleção Brasileira Bruno Guimarães (25)está noivo de Ana Lídia Martins e é pai de um recém-nascido! Conheça a história de amor desse casal da copa!

Nutricionista formada na UFPR (Universidade Federal o Paraná), Ana namora Bruno há três anos e o pedido de casamento finalmente chegou em julho de 2022, seguido de seu primeiro filho, Matteo, coincidentemente no ano que seu amado irá ao Catar jogar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo!

Jogador do Newcastle United, Bruno e sua família moram na Inglaterra no momento, para sua família se mudou por causa de sua carreira profissional.

Apesar da chegada do recém-nascido, no momento, o craque não pode deixar sua carreira de lado, com o início da Copa, o jogador irá para o Catar participar os jogos, enquanto sua noiva fica em casa cuidando do pequeno!

Pai do ano!

Bruno postou em suas redes sociais uma foto com o filho, se declarando e demonstrado a saudade que vai sentir nesse momento separados.

Na legenda ele escreveu: "Aproveitando os últimos minutinhos com meu amorzão!! Já estou morrendo de saudades filho. Já já papaizinho tá de volta e se Deus quiser com um grande presente"

Nos comentários seus seguidores se emocionaram com os cliques e se empolgaram também pela possibilidade de um Hexa: "Coisa linda! Torcendo desde já pelo presente, Bruno", "Traz esse presente para ele e apra nós também ", "Traz o hexa para gente, craque!!! O Brasil está contigo e toda a seleção!".