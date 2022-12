Esporte / Luto

Campeão do mundo, Lionel Messi homenageia Pelé: ‘Descanse em paz’

Recém campeão do mundo com a Argentina, Lionel Messi relembra momentos ao lado do Rei Pelé - Foto: Getty Images