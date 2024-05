Atletas de remo abrem mão de Pré-Olímpico para ajudar vítimas do RS

Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen, atletas da Seleção Brasileira de Remo, deixaram o sonho do Pré-Olímpico para ajudar vítimas das chuvas no RS

Nesta semana, o Brasil tem se unido em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, e os atletas do país são uma parte das pessoas que não tem medido esforços para isso! Os remadores Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen, atletas da Seleção Brasileira de Remo, abriram mão de disputar o Pré-Olímpico para prestar socorro aos gaúchos do bairro Moinho de Vento, em Porto Alegre. A dupla havia garantido sua vaga na final da competição, que está marcada para ocorrer na Suíça entre os dias 19 e 21 de maio, mas optou por renunciar o sonho para se unir às equipes de resgate.

Evaldo, do Flamengo, e Piedro, do Grêmio Náutico União, se uniram a Daniel Lima, também do Grêmio, e Alef Fontoura, do Pinheiros, para auxiliar nas buscas por pessoas que estão ilhadas na capital devido às tempestades. Eles estão trabalhando como voluntários na sede do Grêmio Náutico, também em Porto Alegre.

"Eu e Piedro optamos por não ir para o Pré-Olímpico com nossas famílias e amigos em meio desse caos", explicou o atleta do Flamengo.

Os esportistas também fizeram um pedido à quem possa disponibilizar barcos para ajudar nos resgates. "Nós temos guia e material para resgatar mais pessoas mas, no momento, não temos um barco para continuar nossos trabalhos", disse Alef.

Além do remo, atletas de canoagem, surfistas e jogadores do Grêmio e Internacional estão se juntando aos esforços de resgate, oferecendo ajuda como voluntários.

Em meio à situação de calamidade no Rio Grande do Sul, atletas da Seleção Brasileira de Remo abriram mão de disputar o Pré-Olímpico para ajudar no socorro às vítimas das enchentes.



Alef Fontoura, Evaldo Becker e Daniel Lima estão trabalhando no resgate de famílias e animais ao… pic.twitter.com/sgB7EiPg9l — Time Brasil (@timebrasil) May 9, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Confed. Brasileira de Remo (@remobrasil)

Atletas do surf também estão empenhados em ajudar vítimas do RS

Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros nomes do surf encerraram na última quarta-feira, 8, o terceiro dia de resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim como no primeiro dia, a equipe se concentrou em Eldorado do Sul.

Devido o temporal previsto para cair no estado, a missão precisou encerrar mais cedo do que o planejado. Em seu perfil oficial no Instagram, o surfista Ian Cosenza explicou que eles foram orientados a interromper os trabalhos de hoje. Confira os detalhes clicando aqui.