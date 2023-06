Astro da NBA é diagnosticado com autismo aos 31 anos de idade

Perto do Dia Mundial do Autismo, jogador de basquete Tony Snell revela diagnóstico ao conversar com imprensa

O jogador de basquete norte-americano Tony Snell revelou que foi diagnosticado com autismo aos 31 anos de idade, no ano passado. Astro da NBA, com passagem por times como Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans e Chicago Bulls, revelou que tirou coragem para fazer testes de TEA (Transtorno do Espectro Autista) por conta do diagnóstico de seu filho, Karter, de dois anos e seis meses.

“Não fiquei surpreso porque sempre me senti diferente. Fiquei aliviado, tipo, 'Ah, é por isso que sou do jeito que sou.' E isso fez toda a minha vida, tudo sobre a minha vida fazer tanto sentido”, contou ao Today Show, nesta sexta-feira, 16, às véspera do Dia Mundial do Autismo (18 de junho).

De acordo com Tony, tudo apontava para o TEA no seu caso. Explicou que costumava ser independente e sozinho, lutando para ter uma conexão com pessoas em um nível mais pessoal. “Foi como uma clareza, como colocar alguns óculos 3-D", comentou. O atleta ainda revelou que não ter sido diagnosticado anteriormente ajudou em sua carreira no basquete, porque acredita que teria sido rotulado e que as pessoas teriam "colocado um limite ou limite em minhas habilidades”, contou.

Tony Snell, que atualmente atua pelo Maine Celtics, explicou que quer inspirar outras pessoas, principalmente seu filho. “Nossa jornada está apenas começando... Karter é realmente um ser humano incrível e especial”, afirmou, em suas redes sociais, ao revelar o diagnóstico do pequeno.

