Após condenação, estátua de Daniel Alves é danificada em cidade natal do jogador

Uma estátua feita em homenagem ao jogador de futebol Daniel Alves em Juazeiro, na Bahia, sua cidade natal, amanheceu novamente danificada. Na manhã desta quarta-feira, 28, a imagem, localizada na praça do Vaporzinho, foi encontrada coberta por tinta branca.

O ato, realizado pela terceira vez em menos de um ano, ocorreu após a condenação do atleta por acusação de estupro em Barcelona, na Espanha. Desde o anúncio da pena, moradores do local pedem que a estátua seja removida do município.

De acordo com informações do portal Preto no Branco, a prefeitura de Juazeiro, comandada por Suzana Alexandre de Carvalho Ramos (PSDB), informou que a questão ainda será discutida. A polícia ainda não se manifestou a respeito da investigação do caso, uma vez que o local não possui câmeras de segurança para identificar os suspeitos.

A estátua em homenagem a Daniel Alves foi inaugurada em 2020, pelo ex-prefeito Paulo Bomfim (PT), que já se declarou contra a retirada da imagem. A primeira rejeição contra a figura do atleta aconteceu em 8 de março de 2023, no Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, ele ainda era considerado suspeito do crime cometido na Espanha.

Em 7 de setembro do mesmo ano, a imagem foi novamente danificada, coberta com um saco preto e fitas adesivas. A estátua de bronze que representa Daniel Alves em tamanho natural, com o uniforme da seleção brasileira e a bola no pé, custou cerca de R$ 150 mil.

Vale lembrar que o jogador de futebol recebeu a sentença do julgamento de acusação de abuso sexual na útima quinta-feira, 22. A juíza do caso revelou que ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão.

Tite rompe o silêncio sobre condenação de Daniel Alves

O treinador Tite falou publicamente pela primeira vez a respeito do caso envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, condenado em Barcelona, na Espanha, por estupro. No último domingo, 25, em coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense, ele explicou sua opinião sobre a prisão do atleta.

"Eu não posso fazer julgamento não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras, eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos", afirmou o ex-técnico da Seleção Brasileira.

Na sequência, Tite, que teve seu último trabalho com Daniel Alves durante a Copa do Mundo no Catar, realizada em 2022, reforçou que a vida do jogador se estende além dos campos e, por isso, não poderia se manifestar profundamente sobre algo que não viu.

"Há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo, agora existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce e que eu também não conheço e não posso julgar", declarou ele.

Ao longo da entrevista, Tite recordou que se posicionou da mesma maneira durante o episódio similar envolvendo Neymar Jr., ocorrido em 2019. Na época, o craque havia sido acusado de estupro e agressão - a inocência do jogador foi provada judicialmente e o caso foi arquivado.

"Quando eu fui em uma entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas e eu tive que responder 18 a respeito, e eu disse a mesma coisa. Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre isso, mas quem erra deve ser punido. Foi assim que eu aprendi e assim que eu fui educado pelo meu pai", concluiu o técnico.