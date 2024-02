Caso Daniel Alves: Advogada se pronuncia pela primeira vez após a sentença

Sentença do julgamento de Daniel Alves foi revelada nesta quinta-feira, 22, e a advogada dele falou pela primeira vez sobre o resultado

O jogador de futebol Daniel Alves já recebeu a sentença do julgamento de acusação de abuso sexual de uma mulher em uma boate na Espanha. Nesta quinta-feira, 22, a juíza do caso revelou que ele foi condenado a 4 anos e 6 anos de prisão. Agora, a advogada dele, Inés Guardiola, se pronunciou pela primeira vez sobre o resultado do processo.

De acordo com a imprensa espanhola, ela disse que vai recorrer da sentença e que vai se encontrar com o cliente ainda nesta quinta-feira. “Neste momento, só posso dizer que vamos recorrer da sentença. Continuo acreditando na inocência do Sr. Alves. Tenho que estudar a sentença, mas já adianto que vamos recorrer”, disse ela.

Então, ela comentou: “Alves está inteiro. Quatro anos e seis meses é melhor que nove ou 12 anos, que a acusação pedia, mas acredito na inocência de Alves e vamos recorrer”.

Daniel Alves está detido desde janeiro de 2023 na Espanha. O julgamento aconteceu no início de fevereiro e durou três dias, com a apresentação dos depoimentos dos envolvidos e suas testemunhas. Além disso, o atleta pagou uma multa de R$ 900 mil - cerca de 150 mil euros - para a justiça em forma de indenização para a vítima do abuso sexual e isso foi visto como um atenuante da pena.

Daniel Alves escreveu carta para a esposa, Joana Sanz

O jogador de futebol Daniel Alves escreveu uma carta para a sua esposa, a modelo Joana Sanz, direto da prisão. Ele está detido na Espanha há mais de um ano após ter sido acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma boate. No início do mês, o julgamento do caso dele aconteceu, mas a sentença ainda não foi revelada. Com isso, ele escreveu uma carta para a esposa.

Joana compartilhou a carta nas redes sociais, mas logo apagou. Ela disse que iria postar apenas para seus melhores amigos, mas se confundiu. Mesmo assim, o print da carta circulou pela web e mostrou o que ele disse para a amada.

Leia o que ele escreveu:

“Amada Joana. O tempo passa, mas o meu amor por você segue intacto. Dentro das minhas imperfeições, aprendi que não posso dedicar meu tempo ao que fui, tenho que transformar a minha energia no que ela é. E é o que eu sonhei, o que eu sonhava, o que eu sigo sonhando. Quero trilhar todos os caminhos com você. Não errei de mulher. Sim, era você, e vai ser você para sempre”, disse ele.

E completou: “Não há um único dia, nem um único momento e nem um único plano em que você não esteja. Oro todos os dias para que eu possa te ver acordar. Nostalgia é para aqueles que não têm motivos para sonhar. Te amo e sinto você todos os dias, em um lugar que só você tem acesso. Onde quer que seja, da forma que for, o que for… Mas, você ao meu lado sempre. Sinto saudades suas. Te amo”.