Ana Maria Braga comemora vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro: ''Gostinho especial''

Após Palmeiras conquistar Brasileirão de 2022, apresentadora Ana Maria Braga celebra mais um título do seu time do coração

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 10h55

A apresentadora Ana Maria Braga (73) tem muito para comemorar após a vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro!

Na noite de feriado da quarta-feira, 02, o time de coração da comandante do Mais Você se consagrou campeão do Brasileirão. O time paulista ganhou de 4 a 0 do Fortaleza, com dois gols do camisa 10, Rony (27), um de Dudu (30) e outro da jovem promessa do verdão, Endrick, de apenas 16 anos.

Torcedora "roxa" do Verdão, a artista compartilhou uma foto em que aparece segurando uma bandeira do time e mostrou sua felicidade com a conquista em seu feed no Instagram.

"Um bom dia com gostinho especial para todos os palmeirenses que acordaram campeões. O Verdão chegou ao 11º título da competição, sendo assim, o maior vencedor do campeonato. O Palmeiras é o único time com mais de nove títulos. Parabéns", escreveu Ana Maria na legenda.

Nos Stories, a apresentadora também publicou um registro segurando uma camiseta do Palmeiras com o número 10 e o seu nome estampado e declarou: "Parabéns aos jogadores, Abel Ferreira e ao Palmeiras como um todo. Todos somos 11", disse ela, citando o técnico português do time.

Confira Ana Maria Braga comemorando mais um título do Palmeiras:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga, o eterno Louro José, dois anos após morte

A apresentadora Ana Maria Braga resolveu homenagear o seu falecido colega de trabalho, Tom Veiga, na terça-feira, dia 01, exatamente dois anos após a sua morte. Tom era o intérprete do papagaio mais famoso da televisão, o icônico Louro José, que abrilhantou as manhãs da TV Globo, ao lado de Ana Maria, durante 25 anos.

Ana usou as redes sociais para relembrar e homenagear o amigo: “Hoje é dia de saudade. Faz dois anos que perdemos o nosso querido Tom Veiga. Junto dele também foi o Louro José que bateu asas e foi para o céu. O Tom era um artista incrível. Esperto, divertido, irreverente. Foi meu amigo e parceiro por 25 anos. Tantos e tantos programas. Tantas e tantas manhãs que eu perco até a conta”, começou escrevendo a apresentadora.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!