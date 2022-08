Alessandra Negrini vibra com a vitória do Corinthians na Copa do Brasil

Corinthiana nata, Alessandra Negrini não conteve a emoção durante o jogo do time pela Copa do Brasil

Redação Publicado em 18/08/2022, às 08h34

Alessandra Negrini (51) é torcedora raiz do Corinthians, e na última quarta-feira, 17, vibrou muito com o jogo pela Copa do Brasil. Na ocasião, o timão enfrentou o Atlético Goianiense em busca de uma vaga na semi-final da competição.

Através de seu perfil no Instagram, Alessandra Negrini compartilhou uma série de stories celebrando os gols do time: "Vai Corinthians! Gol, grande Gil", disse. Na sequência, Negrini surgiu emocionada com a vitória.

Ainda nas redes sociais, Alessandra Negrini compartilhou um vídeo ao som do hino do time, e a web foi à loucura com as comemorações: "Só alegria!", escreveu um internauta, "Musa corinthiana", disse outro. "Aí sim!", destacou o terceiro.

Na ocasião, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense com quatro gols, um de Gil, e três de Yuri Alberto, garantindo sua vaga na semi-final da Copa do Brasil.

Veja a postagem de Alessandra Negrini:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Alessandra Negrini exalta parceria com Rodrigo Lombardi em novo trabalho:

Na útlima segunda-feira, 15, Alessandra Negrini usou suas redes sociais para celebrar sua parceria com Rodrigo Lombardi (45). Os dois viverão um par romântico na novela Travessia, que substituirá Pantanal.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou duas fotos ao lado do colega de profissão nos bastidores das gravações do folhetim da TV Globo, e contou que estava muito feliz por trabalhar com o amigo.

