Zé Felipe dá joia com diamantes para Virgínia no Natal; saiba o valor

Virgínia compartilhou vídeos do presente, mostrando detalhes da joia com a inicial de Zé Felipe

Zé Felipe (24) surpreendeu sua esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca (23), com um pingente de diamantes com a sua inicial, a letra Z. O presente de Natal encantou os seguidores do casal, e a mãe de Maria Alice e Maria Flor compartilhou detalhes da peça nos Stories de seu perfil oficial do Instagram.

O pingente exclusivo foi desenhado por Paulo Teixeira, joalheiro conhecido por desenvolver produtos de luxo para diversas celebridades. Em conversa com a coluna Léo Dias, ele revelou que a peça é avaliada em R$ 25 mil.

"O presente se trata de um pingente para ser colocado na riviera de diamantes que ele já tinha presenteado ela há meses, é feito em ouro branco 18k, com 1,2 quilates de diamantes com lapidação brilhante e baguete", declarou Teixeira, em conversa com o jornalista.

Ao receber o presente, Virgínia mostrou o pingente aos seus mais de 41 milhões de seguidores. "Gente, olha o que o Josefino me deu de presente de Natal. Esse pingente eu usei no dia lá da premiação, aí eu não comprei, só peguei emprestado com o Paulo [Teixeira], porque a gente faz esses empréstimos, aí o Josefino pegou e me deu… Amei meu presente de Natal. Já vou colocar na minha pulseira", completou.

O casal de sucesso nas redes sociais compartilhou fotos da comemoração da véspera de Natal, posando com as duas filhas. "Um feliz Natal da nossa família pra sua, que Deus continue nos abençoando", escreveu Virgínia, na legenda da publicação.

Além dos dois, vários famosos capricharam nas comemorações de Natal na noite do dia 24 de dezembro. Diversas celebridades registraram os momentos em famílias nas redes sociais e encantaram os fãs com as fotos inéditas ao lado de seus pais, filhos, tios, avós e amigos.