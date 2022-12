Natal: Veja as fotos dos famosos prontos para a comemoração em família

Na véspera de Natal, os famosos mostram as fotos de como será a comemoração com suas famílias neste sábado, 24

A véspera de Natal está agitada no mundo dos famosos. Neste sábado, 24, vários artistas compartilharam com os fãs como será a comemoração em família. Nas redes sociais, atores e cantores mostraram os looks para a noite de Natal e também fotos com os membros das famílias e a decoração das casas.

Paolla Oliveira apareceu rodeada dos pais na noite especial. Leticia Spiller reuniu a família e fez novas fotos com os dois filhos. Ricardo Pereira encantou ao compartilhar uma nova foto com os três filhos e a esposa. Felipe Andreoli mostrou os looks de frio da família para curtir o Natal nos Estados Unidos. Leandra Leal também fez uma foto com toda a família no jardim durante a tarde da véspera de Natal. A ex-BBB Lais Caldas mostrou o seu look vermelho ao ficar pronta para curtir a noite. E a cantora Gretchen surgiu com o marido ao mostrar o look para a noite especial.

Confira as fotos dos famosos no Natal:

