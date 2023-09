Wesley Safadão e esposa abrem álbum de fotos do aniversário do filho caçula

Wesley Safadão e Thyane Dantas comemoraram o aniversário do filho caçula, Dom, com festa temática; confira o álbum de fotos!

Esta segunda-feira, 18, foi dia de celebração na família do cantor Wesley Safadão e sua esposa, Thyane Dantas. O casal, que está casado desde 2016, comemorou o aniversário de cinco anos de seu filho caçula, Dom, em uma grande festa para o pequeno.

No Instagram, a dupla abriu o álbum de fotos do evento, que levou como tema a série de animação Pokémon. Dom apareceu fantasiado de Ash, personagem principal do desenho, ao lado dos papais. Juntos, os três posaram para fotos que derreteram os internautas.

"Parabéns Domdom!!! Você nos enche de alegria! Declaramos saúde, paz, amor e a graça de Deus te alcançando todos os dias da sua vida! Te amamos muito", escreveram Wesley e Thyane na legenda da publicação. Nas fotos, podemos ver que a festa contou com decoração temática do anime, incluindo bonequinhos dos Pokémons e muito docinhos.

Além de Dom, Wesley Safadão e Thyane Dantas também são pais de Ysis, de nove anos. O cantor também é pai de Yhudy, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Mileide Mihaile. Nos registros do aniversário, os três apareceram juntinhos, com direito a beijinhos no rosto do aniversariante.

Nos comentários, seus seguidores celebraram a vida de Dom com os papais. "Lindos demais", disse fã. "Quantos anos??? Gente, nasceu ontem", escreveu outro, notando o quanto o pequeno havia crescido. "Família lindaaaaa", enalteceu mais um. "Feliz vida Dom Dom", celebrou admirador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thyane Dantas (@thyane)

Mileide Mihaile surpreende com resposta sobre Wesley Safadão

No último domingo, 17, a ex-Fazenda Mileide Mihaile deu o que falar durante sua participação no programa de Rodrigo Faro. A influenciadora digital falou sobre seu ex-marido, Wesley Safadão, com quem ela protagonizou uma separação polêmica por anos.

O apresentador Record TV perguntou para Mileide o que ela acha da pausa na carreira do pai de seu filho, logo após ele ter sido diagnosticado com transtorno de ansiedade. "Com quem você viveu por tanto tempo, com quem você montou uma família, tem um filho lindo, como é que é?", indagou Rodrigo Faro.

Muito madura e sem se abalar com a pergunta sobre o ex, a influenciadora disse sua opinião: "A gente fica super preocupada, que é isso que nos move, é você estar bem da cabeça, se você está bem da cabeça pode tá acontecendo qualquer coisa, aí você consegue manter um equilíbrio".

"Eu acredito que essa pausa vai ser muito importante pra ele, porque ele é um cara muito família, acredito que essa agenda muito lotada que ele sempre enfrentou, sempre esteve ali trabalhando demais há muitos anos, essa retomada dele trabalhar, ficar com a família dele, lá onde ele gosta vai fazer muito bem pra ele, a gente que orar muito, não só ele pra todas as pessoas... que ele se recupere bem volte mais breve possível pra fazer a alegria de quem tanto amo", declarou sobre torcer pelo bem de Wesley.