Virginia Fonseca homenageia sua sogra, Poliana Rocha, em seu aniversário: "Uma segunda mãe"

Poliana Rocha completa 47 anos nesta segunda-feira, 17, e Virginia Fonseca lhe homenageia nas redes sociais; confira!

Nesta segunda-feira, 13, Poliana Rocha, esposa de Leonardo, completa 47 anos de vida. E nesta data especial, a influenciadora digital ganhou uma homenagem especial de sua nora, Virginia Fonseca, esposa de seu filho Zé Felipe.

Em suas redes sociais, a mamãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor decidiu resgatar alguns cliques antigos com a sogra para a data. Nos registros, as duas apareceram com os rostos bem juntinhos, impressionando com a sua semelhança. Na legenda da publicação, Virginia fez questão de lhe rasgar elogios.

"Hoje é o dia da minha sogra que amo muitoooo!!!!! Que Deus abençoe sua vida sempre Poli, lhe dê muita saúde, paz, amor e sabedoria. Todos falam que nos parecemos, às vezes até nos confundem e é uma honra pra mim ser parecida com você", disse a influenciadora, que também reconheceu a semelhança entre as duas.

"Te amo muitoooooo e te considero como uma segunda mãe, uma amiga, irmã e confidente!! Curta muito seu dia, pois você merece. Que você continue essa mulher linda tanto por fora, quanto por dentro e que venham muito mais anos pra gente comemorar sua vida. Amo você, fica com Deus", finalizou.

Nos comentários, Poliana Rocha agradeceu pelo carinho e mostrou o quanto gosta de sua nora. "Te amo muito minha nora, amiga, filha, amiga, confidente!!!! Você é um presente de Deus na nossa vida", declarou a influenciadora.

Confira a publicação:

Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca presenteou Poliana Rocha com item de luxo

Antes do aniversário de Poliana Rocha chegar, a influenciadora digital Virginia Fonseca decidiu antecipar o presente de sua sogra. A mãe de Zé Felipe ganhou um mimo de sua nora antes de partir para viajar com Leonardo para shows e exibiu a sua nova aquisição nas redes sociais.

Em seus stories, a empresária postou uma selfie com o presente no colo e chamou a atenção com o acessório por ser um item de grife. Segurando a bolsa da Chanel, de estilo sacola, Poliana apareceu bem contente com o presente."Cheia de estilo com o presente que a nora me deu", falou a esposa do sertanejo ao exibir o acessório que custa cerca de 5,8 mil euros, o que dá em torno de R$ 30 mil.

