Virginia Fonseca ganha presente de R$ 29 mil e diz que ficou com vergonha

Zé Felipe antecipa o presente de Dia dos Namorados e surpreende Virginia Fonseca com presente de luxo

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente de Dia dos Namorados antecipado. O marido dela, o cantor Zé Felipe, decidiu já entregar o presentão de luxo que comprou para a amada. Na manhã deste domingo, ele entregou um mimo de R$ 29 mil e deixou a amada envergonhada.

Ao lado da filha mais velha, Maria Alice, Virginia abriu o presente da grife Louis Vuitton. Ela ganhou uma mala de viagem de couro, avaliada em R$ 21.400, e também uma necessaire, que custa R$ 7.500. No total, o cantor desembolsou quase R$ 29 mil para presentear a esposa.

Ao compartilhar as imagens do presente com os fãs, ela confessou que ficou envergonhada ao ver que ganhou um presentão e não comprou nada para o marido. “Que vergonha, não comprei nada. Estava jurando que ele não ia me dar nada”, contou ela.

Pouco depois, Virginia e Zé embarcaram no jatinho particular que ela deu para o marido no aniversário dele. Os dois foram curtir uma viagem romântica sem a presença das filhas. “Bora ali comemorar Dia dos Namorados, né?! Primeira viagem só nós dois, estamos mega empolgados. Que Deus nos acompanhe e que seja a primeira de muitas, amém”, disse ela na legenda.

Festão para a filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Na última semana, Virginia Fonseca e Zé Felipe reuniram os amigos e familiares em uma festança para celebra os dois anos da filha mais velha, Maria Alice. A festa teve o tema de Unicórnio e contou com decoração luxuosa, brinquedos infláveis e muita diversão.

"Ainda sobre ontem, Maria Alice 2 anos!!!! Foi incrível e inesquecível, gratidão a todos que fizeram o evento acontecer, gratidão a Andrea Guimarães que preparou tudo e mais uma vez me surpreendeu positivamente, pois ela entrega tudo sempre", celebrou a loira.

Depois, Virginia, que usou um vestido branco da grife Dolce Gabbana, que custa em torno de R$ 25.813, confessou que aproveitou bastante a festa e ainda estava de ressaca. "No momento me encontro de cama com a maior ressaca do mundo kkkkk mas muito feliz por tudo!! Toda honra e gloria a Deus", finalizou.