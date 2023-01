Veja os looks que os famosos usaram na noite de Ano Novo

Famosos mostram as fotos de como celebraram o ano novo e os looks brancos roubaram a cena. Confira a galeria de fotos!

Os famosos comemoraram a chegada do ano de 2023 em grande estilo! Na madrugada deste primeiro de janeiro, várias celebridades mostraram as fotos como foi a virada de ano em suas famílias e os looks roubaram a cena!

As celebridades celebraram a noite de Ano Novo com suas famílias ou com os amigos em festas divertidas. Nos looks, os famosos capricharam na escolha de looks brancos, prateados, amarelos ou até coloridos!

Confira aqui as fotos dos famosos comemorando o Ano Novo:

Caption

Anne Lottermann e os filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Dentinho e Dani Souza com os filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Camilla Camargo e o marido, Leonardo- Foto: Reprodução / Instagram

Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / Instagram

Ludmilla - Foto: Reprodução / Instagram

Juliette - Foto: Reprodução / Instagram

Jeniffer Nascimento e o marido - Foto: Reprodução / Instagram

Regina Casé e o marido - Foto: Reprodução / Instagram

Lívia Andrade - Foto: Reprodução / Instagram

Eliana e a família - Foto: Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann e José Loreto - Foto: Reprodução / Instagram

Livian, Renato Aragão e Lilian - Foto: Reprodução / Instagram

Grazi Massafera e família - Foto: Reprodução / Instagram

Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Foto: Reprodução / Instagram

Luciano Camargo e família - Foto: Reprodução / Instagram

Guilherme Militão e Viviane Araújo - Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Rios - Foto: Reprodução / Instagram

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

Tays Reis e Biel - Foto: Reprodução / Instagram

Barbara Coelho - Foto: Reprodução / Instagram

Luciano Huck e Angélica com os filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Felipe e Virginia com as filhas - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Clara - Foto: Reprodução / Instagram

Sabrina Sato - Foto: Reprodução / Instagram