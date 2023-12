Tony Ramos revela quais são as tradições de Natal de sua família

No ar na novela Terra e Paixão, o ator Tony Ramos conta o que não pode faltar na noite de Natal de sua família

O ator Tony Ramos, que interpreta Antônio La Selva na novela Terra e Paixão, da Globo, contou quais são as tradições de Natal em sua casa. Em entrevista ao Jornal Extra, ele contou que vai passar a data festiva com seus familiares em casa, pois já voltará ao trabalho no dia 26 de dezembro.

"Na hora da ceia, falamos sobre vida, fazemos a oração do Pai Nosso, que é o que mais gosto, conversamos com Nossa Senhora das Graças. A gente tenta sempre tornar a noite agradável, mas não dura até a madrugada, não. Vai até pouco depois da meia-noite. No dia seguinte, no almoço, o encontro se repete", disse ele.

Então, ele ainda contou que sua esposa, Lidiane, não pode deixar de preparar um bacalhau à italiana e os doces de sua família. "É uma tradição que veio dos bisavós dela. São panetones e doces à base de mel e farinha que a molecada adora. Casa de italianos, espanhóis e portugueses, você acha o quê? A comida é braba mesmo. Sou bom de garfo, faca e colher (risos). Eu como de tudo, só evito os gratinados, é uma química que não dá certo pra mim", afirmou ele.

Por fim, o artista revelou que sua família faz a troca de presentes, mas sempre com o pensamento de ser alvo minimalista. "Sempre fizemos questão que o Natal fosse uma coisa minimalista, sem ostentação. Passei isso para os meus filhos. Nunca tive um presente que considere fantástico. Se eu ganhar um kit de cuecas, tô feliz (risos)", declarou.

++ A história de amor de Tony Ramos e Lidiane

A esposa de Tony Ramos

Tony Ramos e Lidiane Barbosa estão casados desde 1969. Eles tiveram dois filhos juntos, Rodrigo e Andréa. Recentemente, ela fez uma homenagem para o marido durante o programa Domingão com Huck, da Globo.

“Eu tenho o privilégio de viver com o Tony e com a carreira dele por mais de 50 anos. E nesse ano de 1969 foi muito importante para a gente. Aos 21 anos, o Tony viveu o Rubinho em Nino, o Italianinho. Eu e o Tony entrávamos na Igreja Nossa Senhora do Brasil em 1969. Naquele dia, todo mundo gravou, inclusive o Tony. Conclusão: o Tony chegou atrasado. Meu avô no carro falou assim: 'não se preocupa, vamos dar mais uma voltinha e o noivo já está chegando'. E foi isso que aconteceu”, disse ela na atração.

Logo depois, ela completou com uma declaração de amor. “Tô, você é uma pessoa muito especial, merece tudo que você conseguiu. Foi com muito esforço, mas a gente estava sempre junto. Eu te amo, fica com Deus”, afirmou.

Foto: Paulo Tauil / AgNews