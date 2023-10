A história de amor de Tony Ramos e Lidiane

Casado há 54 anos, Tony Ramos foge de fórmulas e pauta a relação pela cumplicidade e bom humor: ‘Nunca precisei de nenhum movimento para respeitar a mulher’

Um dos atores mais renomados do Brasil, Tony Ramos (75) não passa despercebido. Mas, mesmo com a fama, ele consegue manter a vida pessoal discreta. E não é de caso pensado, para o artista, é natural. “Lidiane é low profile, eu sou ‘lowzéssimo profile’. Então a gente se encontrou nisso”, diz, referindo-se à eleita, Lidiane (72), com quem está casado há 54 anos e tem dois filhos, Andréa (51) e Rodrigo (53). “Nossa vida não tem nada de glamourosa. Deve ser muito cansativo ser glamouroso, dá trabalho”, acredita ela.

Sem exigências ou pedidos mirabolantes, o casal passou uma tarde no Horto das Acácias, no Rio, e abriu um pouco da intimidade para a CARAS. Entre carinhos, fotos dos cães Eva e Zeca e risadas — eles têm um ótimo senso de humor — reafirmaram a máxima de que ao lado de todo grande homem existe uma grande mulher. “Ela tem um humor demolidor, é culta, bem informada, inteligente, é uma mulher que tem uma postura com a vida sem deslumbramentos, que sempre soube administrar minha carreira, sempre soube ouvir até maledicências que a carreira gera, mas tudo isso não adiantaria se não houvesse amor, afeto, respeito, carinho”, lista o ícone da TV.

Assim como a amada, Tony não se deixou deslumbrar. “Nunca achei que essa profissão fosse o último degrau da vida, a mais importante. Cada profissão tem sua importância. Eu dei certo nessa. Sou um homem que conseguiu fazer uma caminhada de sucesso nesses 60 anos de carreira”, reconhece. Os dois começaram a namorar na escola, então Lidiane acompanhou de perto a trajetória artística do marido. “É tão normal pra mim, fui crescendo com ele também. E como ele fala muito de mim, também sou conhecida”, diz. Ela já chegou a pedir ao amado para não citá-la tanto nas entrevistas que dá. “Eu falo ‘você está maluca? Se perguntam como está minha vida, eu falo ‘quem é Lidiane? Não sei’ Não estou nem aí, falo mesmo (risos)”, diverte-se.

Brincadeiras à parte, respeito nunca faltou e nem faltará. “Sei muito bem a função da mulher na sociedade. Nunca precisei de nenhum movimento para respeitar a mulher, eu sempre respeitei. Não fui

criado com a presença de um pai, então minha mãe e minha avó foram os esteios na minha educação”, conta ele, que tinha certeza do que fazia quando decidiu se unir à eleita. “Entender um casamento é um exercício de vida. Isso se chama amor. E amor não se transcreve pura e simplesmente num poema, você

tem que atuar, agir, exercitar e fazer tudo dar certo”, emenda o veterano. “E aí se não fizer...”, brinca ela.

Lidiane, que já presenciou a gravação de vários trabalhos do marido, até mesmo cenas de amor, garante não ter ciúme. “Tive logo assim que me casei e o Tony me deu uma bronca. Disse ‘vou criar minha família com essa profissão e com você ao meu lado, para de frescura’ (risos)”, recorda. Apesar de acompanhar alguns bastidores, ela não está por dentro de tudo. Tony não conta para a amada o que vai acontecer nas novelas. “Acho um mau-caratismo (risos). Ele está lendo o roteiro e fala ‘meu Deus, vai acontecer isso!’ Eu pergunto o que vai acontecer e ele não fala”, revela Lidiane, que acaba pegando spoilers das tramas com as cuidadoras da mãe dela, que são antenadas.

No ar na TV Globo com a novela Terra e Paixão, o paranaense gosta de viajar quando está de férias. Da Nova Zelândia à Austrália, passando por Índia, Europa, Japão e Paraguai, eles já conheceram boa parte do mundo. “Nunca ninguém viu fotos disso. Às vezes, pode parecer ostentação, então eu fico quieto”, explica Tony, que também não tem redes sociais. “Nós não temos Instagram, não temos nada. Nós somos chatos (risos)”, define Lidiane. Isso não significa que eles não sejam modernos. O casal adora assistir a filmes, séries e documentários nos streamings e pega dicas com os filhos e com os netos, Gabriela (19) e Henrique (23). Vistos como exemplo de casal, eles garantem: “A nossa convivência é normal, não tem como dar uma receita, não tem um segredo”, afirma Lidiane. “Não há rotina, há afeto”, complementa o artista global.

Com uma carreira mais do que consolidada, o ator, que já chegou a gravar novela no Rio e viajar para SP no mesmo dia para apresentar uma peça, avisa que vai colocar o pé no freio. “Não quer dizer que vou parar, mas, sim, diminuir o ritmo”, explica o astro. “Às vezes, ele chega em casa arrasado. E quando ele está cansado assim, começa a fazer piadas, é impressionante. Acho que é para ele mesmo relaxar e fazer o ambiente ficar legal”, revela Lidiane, apoiando a decisão do marido. Para o ano que vem, Tony adiantou que já tem um projeto de novela na TV Globo. “Eu sou movido a projetos que me inquietem. Felizmente, trabalhei muito, não roubei ninguém e, hoje, posso escolher personagens. É um direito adquirido, mas não faço disso um direito abusivo. Às vezes, você tem que entender o movimento da sua profissão. Eu espero continuar a fazer minhas novelas, minisséries, filmes, programas...” E peças, já que para o ano que vem ele também prepara sua volta ao teatro. Sorte a nossa!

