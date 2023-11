Ticiane Pinheiro resgata fotos antigas com Angélica em seu aniversário

Ao celebrar o aniversário de 50 anos de Angélica, Ticiane Pinheiro resgata fotos antigas com a amiga e se declara em suas redes sociais; confira!

Nesta quinta-feira, 30, a apresentadora Angélica está completando 50 anos de vida. E para celebrar essa data tão especial, sua amiga Ticiane Pinheiro fez uma homenagem super linda em suas redes sociais. Ao posar do lado da aniversariante, a apresentadora do Hoje Em Dia se declarou para a sua companheira do antigo grupo musical Ultraleve, do qual ambas fizeram parte nos anos 80.

Em seu perfil oficial do Instagram, Ticiane resgatou fotos da infância de ambas e mostrou aos seus seguidores como elas mudaram. Na legenda da publicação, a esposa de Luciano Huck ganhou uma dedicatória emocionante da amiga.

"Hoje o dia é todinho dela. Amo essa sagitariana que conheço desde os meus 7 anos. Que alegria poder fazer parte da sua vida até hoje. Te admiro demais como artista, como mãe, esposa, como MULHER. Você sempre foi muito batalhadora e merece todo o sucesso que tem. Amo VOCÊ @angelicaksy !!! Sou sua fã desde sempre para sempre. Desejo saúde, amor, paz, alegrias, mais sucesso e que seus 50 anos seja repleto de realizações!!!", escreveu Ticiane.

Nos comentários, Angélica reagiu ao carinho e respondeu com muita alegria: "Obrigada por todo carinho. Amei você aqui na festa!". Outros seguidores da apresentadora também se impressionaram com os cliques antigos. "Que tudo uma amizade de infância", disparou um. "Lindas demais", elogiou outro.

Xuxa compartilha mensagem diferentona de parabéns para Angélica

Outra famosa que também fez questão de comemorar o aniversário de Angélica nas redes sociais foi a apresentadora Xuxa! Em seu perfil oficial do Instagram, a Rainha dos Baixinhos homenageou sua amiga de longa data ao compartilhar um vídeo contendo um desabafo surpreendente da artista.

No registro, a mãe de Sasha Meneghel aparece brincando com o fato de estar com uma "música na cabeça", desde o momento que acordou até a hora de ir trabalhar. Em seguida, ela já revela qual é a faixa em questão: "Vou de Táxi", que ficou popularmente conhecida ao ser cantada por Angélica. Depois, o vídeo ainda revela diversos momentos da amizade das apresentadoras.

Na legenda do post, Xuxa escreveu: "Nossa amizade amadureceu como nós… Que bom poder te chamar de amiga. Que venham muitos 'nivers' para eu poder reafirmar meu amor por você". Angélica respondeu o recado especial, comentando: "Obrigada por tudo, tudo, tudo… Você é muito especial! Amo você".