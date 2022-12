Ticiane Pinheiro mostra Papai Noel de seu Natal: ''Todos querem foto''

Apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar fotos de seu Natal em família

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) mostrou como foi o Natal de sua família neste ano. Em sua rede social, ela compartilhou cliques de como foi a noite do dia 24 e encantou com os registros especiais.

Ao lado do marido, o jornalista César Tralli (52), das filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3), dos pais, das irmãs, dos cunhados e sobrinhos, a loira celebrou o momento até com um Papai Noel convidado.

"Todos querem foto com o Papai Noel", contou Ticiane Pinheiro ao exibir as fotos da família com o personagem contratado para alegrar a reunião.

Outro ponto que chamou a atenção do evento natalina da família Pinheiro foram os looks das filhas e de Helô Pinheiro (77). Toda decidiram combinar as roupas e apostaram em peças vermelhas com brilho.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados ao verem a festa. "Família linda", admiraram os fãs. "Lindos", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a apresentadora surpreendeu ao surgir em uma selfie rara com o sogro, o pai de César Tralli, curtindo os jogos da Copa do Mundo.

Veja as fotos do Natal de Ticiane Pinheiro e família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro participou do podcast PODDELAS e contou um pouco de sua vida pessoal. Durante o bate-papo, a jornalista relembrou a história de como conheceu César Tralli e até a vez que chegaram a terminar.

Divertida, a loira comentou que na época que conheceu o jornalista global estava separada há um ano, após o fim do casamento com Roberto Justus (67), e que estava curtindo a vida das festas até que em um dia no salão, onde faz a sobrancelha, e acabou encontrando o esposo.