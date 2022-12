Ticiane Pinheiro compartilha foto rara com o pai de César Tralli: ''Sogrinho''

Apresentadora Ticiane Pinheiro fez registros de tarde em família e encantou ao surgir com o sogro em foto rara

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) mostrou que a torcida para o Brasil nesta segunda-feira, 05, foi com a família de seu marido, o jornalista César Tralli (51). Em seus stories, ela publicou alguns momentos com os parentes e encantou.

Usando uma camisa do Brasil com o nome de Pelé, a loira fez selfies com os familiares do esposo e surpreendeu até com um clique raro ao lado do sogro.

De rosto colado com o pai de César Tralli, Ticiane Pinheiro apareceu sorridente e curtindo o momento de festa verde e amarela. "Sogrinho", falou ela.

Em outro registro, a apresentadora do Hoje em Dia surgiu com a irmã do esposo e o marido dela. Além do sobrinho, que em outra foto apareceu ao lado de Manuella (3) brincando com cartas.

Ainda nos últimos dias, a famosa impressionou ao mostrar nos seus stories a decoração de sua árvore de Natal para este ano. Em um canto de seu apartamento foi montado o objeto com enfeites escolhidos por uma especialista.

Ticiane Pinheiro torce para o Brasil com a família de César Tralli; veja:

Ticiane Pinheiro revela se vai para a Globo ou se continua na Record: ''Em negociação''

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas nesta quinta-feira, 01, em sua rede social para passar o tempo enquanto retocava a raiz de seus cabelos no salão de beleza.

Questionada sobre vários assuntos pessoais e de trabalho, a esposa de César Tralli revelou se continuará na Record TV ou se mudará para a emissora do marido.

"É verdade que você vai para a Globo?", perguntaram para a loira. Desmentindo boatos, a jornalista logo esclareceu sua situação. "Não. Eu estou na Record há 16 anos e estamos em negociação já para renovar meu contrato", declarou.

