Ticiane Pinheiro ganha presente especial de César Tralli: ''Muito respeito''

Apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou declaração especial que recebeu de César Tralli no Dia da Mulher

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) ganhou uma homenagem especial do esposo, o jornalista César Tralli (52), nesta quarta-feira, 08, no Dia de Mulher. Em casa, ela recebeu um vaso de flores, mas não apenas isso, um cartão cheio de palavras com amor do marido.

Nos stories de seu Instagram, a famosa compartilhou um registro mostrando como o amado é cuidadoso e deixou os seguidores lerem o que ele escreveu para ela no bilhete.

"Vida, o seu dia é todos os dias. E quem celebra sou eu, obrigado por ser essa mulher e mãe tão maravilhosa. Muito respeito e consideração por você. Te amo", escreveu César Tralli para a mãe de sua filha.

Em resposta, Ticiane Pinheiro escreveu na imagem exibindo o vaso com girassóis. "Obrigada meu amor! Te amo", declarou-se a loira.

Veja o presente de César Tralli para Ticiane Pinheiro:

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Mesmo após algum tempo de namoro com Ticiane Pinheiro, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão",falou sobre a situação em um podcast.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebê. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella (3).