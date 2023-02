Ticiane Pinheiro celebra os 9 anos de relacionamento com Cesar Tralli

Ticiane Pinheiro relembra foto antiga com Cesar Tralli e declara o seu amor em data especial: 'Não mudamos nada'

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) está em festa nesta quinta-feira, 23. Isso porque ela acaba de completar 9 anos de relacionamento com o jornalista Cesar Tralli (52). Nas redes sociais, ela fez questão de celebrar a data e recordou uma foto antiga dos dois juntos.

Na legenda, ela falou sobre o amor e parceria deles ao longo dos anos. "9 anos juntos! Escolhi essa foto do inicio do nosso namoro, para mostrar que não mudamos nada [risos]! Obrigada por esses anos de cumplicidade, amizade, troca, respeito, amor e parceria. Te amo muito e desejo que a gente continue comemorando a vida juntos com nossa família linda que construimos com muito amor", afirmou ela.

Ticiane e Cesar são pais de Manuella, de três anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra viagem com as duas filhas

No feriadão do carnaval, Ticiane Pinheiro viajou com as duas filhas, Manuella e Rafaella. Elas foram para um resort de luxo no interior de São Paulo e a mamãe coruja mostrou fotos da viagem nas redes sociais.

“Um pouco do nosso Carnaval aventureiro”, escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece curtindo muito com as filhas, como brincando na tirolesa e na piscina. Veja as fotos aqui.