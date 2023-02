Ticiane Pinheiro encanta seguidores ao mostrar feriado de diversão ao lado das filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o feriado ao lado das filhas Manuella e Rafaella em hotel de luxo em São Paulo

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) mostrou que passou o feriado de Carnaval bem longe dos desfiles. Em suas redes sociais, a famosa compartilhou um álbum de fotos nas quais surge ao lado das filhas Rafaella (13) e Manuella (3), aproveitando os dias de folga em um resort de luxo no interior de São Paulo.

“Um pouco do nosso Carnaval aventureiro”, escreveu a apresentadora e mulher do jornalista César Tralli, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece curtindo muito com as filhas, como brincando na tirolesa e na piscina.

Rafaella Justus é filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus, e apareceu fazendo diversas acrobacias na tirolesa. Enquanto a caçula, Manuella, fruto do relacionamento com César, aproveitou bastante a fantasia de princesa Branca de Neve que estava usando.

Quarto de Rafaella Justus

A jovem Rafaella Justus (13) está com uma nova decoração em seu quarto. Nas redes sociais, a filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67) exibiu uma foto do seu quarto prontíssimo para ela aproveitar o espaço durante a sua adolescência.

Agora, o quarto de Rafa conta com uma cama com enxoval luxuoso, painel de madeira na parede, penteadeira com espelho grande e um armário de suporte ao lado da cama com abajur. “Novo quarto”, disse ela na imagem que compartilhou nos stories do Instagram.