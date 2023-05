Ticiane Pinheiro encanta ao combinar looks com a mãe e as filhas: "Lindas!"

A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou que já é tradição entre a família passar datas comemorativas com roupas da mesma cor

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores na tarde do último domingo, 14. Em clima do de comemoração do Dia das Mães, a apresentadora reuniu as duas filhas, Rafaella Justus (13), Manuella Tralli (3), e a mãe Helô Pinheiro (77) em um clique encantador nas redes sociais.

Em clima de festa, as quatro surgiram sorridente em frente e chamou atenção ao posar com looks combinados. É que as quatro posaram de verde com direito ao mesmo modelo de roupa, isso porque as mulheres da família usaram casacos de tricô idênticos.

Já em outro clique, a esposa de Cesar Tralli (52) posou com a irmã Kiki Pinheiro, a sobrinha Bruna Pinheiro."Roupas iguais ou na mesma cor para celebrar datas importantes como a de hoje #diadasmaes", escreveu Tici na legenda da postagem que arrancou diversos elogios dos admiradores.

"Mulheres lindas e amadas!", "Familia linda que amo muito", "Estão lindas maravilhosas neste look", "Amo essa tradição de vocês", disseram alguns dos fãs.

Ainda no momento entre família, a filha caçula de Ticiane, Manu, fez uma surpresa especial para a apresentadora ao aparecer cantando em inglês.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TICIANE PINHEIRO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Com look combinando, Ticiane Pinheiro curte data especial ao lado das filhas

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais, ao compartilhar novos cliques ao lado das herdeiras Manu Tralli e Rafa Justus. Nas fotos encantadores publicados no Instagram, a famosa e as filhas surgem no hall de um hotel em São Paulo combinando o look: uma camisa com estampa nas cores rosa, bege e lilás.

Ao publicar a série de fotos em que aparece sorridente e fazendo pose com as herdeiras, Tici se derreteu pelo momento especial. "Minhas coelhinhas! Feliz Páscoa", legendou a publicação.