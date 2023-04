Com look combinando, Ticiane Pinheiro curte data especial ao lado das filhas

Ticiane Pinheiro derreteu os seguidores ao surgir combinando o look com a primogênita, Rafa Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) encantou os seguidores das redes sociais no início da semana, ao compartilhar novos cliques ao lado das filhas Manu Tralli (03) e Rafa Justus, que está com 13 anos.

Nos cliques encantadores publicados no Instagram, a famosa e as herdeiras surgem no hall de um hotel em São Paulo combinando o look: uma camisa com estampa nas cores rosa, bege e lilás. Já a pequena optou por uma delicada saia de bailarina acompanhado de um casaquinho no tom claro.

Ao publicar a série de fotos em que aparece sorridente e fazendo pose com as herdeiras, Tici se derreteu pelo momento especial. "Minhas coelhinhas! Feliz Páscoa", disse a artista na legenda da publicação.

Os fãs amaram o momento entre mãe e filhas, e encheram a postagem de elogios. "Rafinha olhos lindos. Beleza pura", disse um seguidor. "Que fofura, amei", comentou outra. "Muito Amor pra vocês ", falou uma fã. "Linda e fofa a pequena Manu", comentou mais uma.

Vale lembrar que recentemente Ticiane Pinheiro, surgiu nas redes sociais para responder algumas curiosidades dos fãs. Questionada se teria mais um bebê com o marido, o jornalista Cesar Tralli (52), a artista falou que gostaria de ser mãe pela terceira vez.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TICIANE PINHEIRO:

Filha caçula de Ticiane Pinheiro rouba a cena durante desfile de moda

Ticiane Pinheiro dividiu um momento bastante especial com a filha caçula, Manuella (3). A apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, desfilou para uma marca infantil ao lado da menina, que roubou a cena ao surgir toda estilosa na passarela. O evento aconteceu no shopping Cidade Jardim, em São Paulo.