Filha caçula de Ticiane Pinheiro rouba a cena durante desfile de moda

A apresentadora Ticiane Pinheiro desfilou ao lado da filha caçula, Manuella

Nesta quinta-feira, 30, Ticiane Pinheiro (46) dividiu um momento bastante especial com a filha caçula, Manuella (3), fruto de seu casamento com o jornalista Cesar Tralli (52).

A apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, desfilou para uma marca infantil ao lado da menina, que roubou a cena ao surgir toda estilosa na passarela. O evento aconteceu no shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Quem também prestigiou o evento foi a avô de Manuella, a eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro (77). A artista surgiu sorridente ao lado da filha e da neta nos bastidores do desfile.

Confira as fotos:

Ticiane Pinheiro - Foto: Divulgação

Ticiane desfilando com Manuella - Foto: Divulgação

Helo Pinheiro, Ticiane e Manuella - Foto: Divulgação

Presente do maridão

A apresentadora Ticiane Pinheiro ganhou uma homenagem especial do esposo, o jornalista César Tralli, no Dia Internacional da Mulher. Em casa, ela recebeu um vaso de flores, mas não apenas isso, um cartão cheio de palavras com amor do marido.

Nos stories de seu Instagram, a famosa compartilhou um registro mostrando como o amado é cuidadoso e deixou os seguidores lerem o que ele escreveu para ela no bilhete. "Vida, o seu dia é todos os dias. E quem celebra sou eu, obrigado por ser essa mulher e mãe tão maravilhosa. Muito respeito e consideração por você. Te amo", escreveu César Tralli para a mãe de sua filha.

