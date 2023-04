Ticiane Pinheiro revela que gostaria de ter outro filho com Cesar Tralli: ''Um menino''

Aos 46 anos, apresentadora Ticiane Pinheiro diz que queria ter mais filhos com César Tralli e comenta como vai ser quando Rafa Justus começar a namorar

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) surgiu ao lado da primogênita, Rafaella Justus, de 13 anos, para responder algumas curiosidades dos fãs nas redes sociais!

Na noite de segunda-feira, 03, a loira e a herdeira, do relacionamento com o empresário Roberto Justus (67), tiraram dúvidas dos seguidores ao abrir caixinha de perguntas nos stories do Instagram de Rafa.

Questionada se teria mais um bebê com o marido, o jornalista Cesar Tralli (52), a artista falou que gostaria de ser mãe pela terceira vez. Além de Rafa, Tici é mãe de Manuella, de 3 anos, do atual casamento.

Ticiane contou que queria tentar um menino. "Ah, se Deus mandar eu gostaria, porque queria tentar um menino, na verdade. Não queria tentar, eu deixo a vida me levar. A vida leva, mas você vê as menininhas e eu ia gostar. Até a cachorra, a gata, é tudo fêmea [risos]. Não é uma coisa que eu estou elaborando. Eu estou assim: se vier, vem, entendeu?", disse ela sobre mais um bebê.

A apresentadora até chegou a contar alguns possíveis nomes caso tenha um filho, como Lorenzo, Enzo, Guilherme, Henrique, Ricardo, Thiago, Manoel.

A mãe coruja também comentou sobre quando Rafa decidir namorar e se mostrou bem tranquila. "Se for para ser feliz, se tiver alguém bacana, eu vou querer saber quem é e vou ser uma sogra muito legal para os futuros pretendentes", declarou a loira. "Minha mãe é liberal", completou Rafa.

Confira Ticiane Pinheiro com Rafa Justus respondendo caixinha de perguntas:

Cesar Tralli mostra beijão em Ticiane Pinheiro: ''Vejo flores em você''

O apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje na Globo, aproveitou o domingo mais frio na cidade de Campos do Jordão para esbanjar romantismo nas redes sociais. Neste final de semana, ele fez uma homenagem romântica para a esposa, Ticiane Pinheiro, no Instagram.

O jornalista exibiu uma foto de um beijão do casal em um dia ao ar livre. “Tarde de outono. Vejo flores em você, Ticiane Pinheiro”, disse ele na legenda. Nos comentários, a esposa dele fez questão de agradecer pela homenagem. “Você faz a minha vida mais florida", escreveu.

Vale destacar que em fevereiro deste ano, Tralli e Pinheiro completaram 9 anos juntos e trocaram declarações de amor nas redes sociais.

