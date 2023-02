Cesar Tralli se declara ao comemorar 9 anos ao lado de Ticiane Pinheiro

O jornalista Cesar Tralli recordou um clique beijando Ticiane Pinheiro e comemorou a data com uma linda declaração

Dia especial para Cesar Tralli (52) e Ticiane Pinheiro (46)! Nesta quinta-feira, 23, o jornalista e a apresentadora completaram nove anos de relacionamento, e ele fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil do Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo na esposa, e prestou uma linda declaração para a amada.

"Uau! 9 anos juntos, já? Bora caminhar pros 90, vidinha. Até porque passa rápido demais do seu lado… Muuuuito obrigado por me proporcionar esta alegria na alma. Te amo", disse ele na legenda da publicação.

Mais cedo, Ticiane também comemorou a data prestando uma homenagem para o marido. A apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, relembrou uma foto antiga dos dois e se declarou.

"9 anos juntos! Escolhi essa foto do início do nosso namoro, para mostrar que não mudamos nada [risos]! Obrigada por esses anos de cumplicidade, amizade, troca, respeito, amor e parceria. Te amo muito e desejo que a gente continue comemorando a vida juntos com nossa família linda que construímos com muito amor", afirmou a artista.

Vale lembrar que Tralli e Ticiane são pais de Manuella, que está com três anos. A apresentadora também é mãe de Rafaella (13), fruto de seu relacionamento com Roberto Justus (67)

Confira a declaração de Cesar Tralli para Ticiane Pinheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

