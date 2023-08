Thales Bretas comove ao lembrar Paulo Gustavo no Dia dos Pais: “Presente eterno”

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas relembra casamento e abre o coração sobre desafios da paternidade solo no Dia dos Pais

Neste domingo, 13, o médico dermatologista Thales Bretas abriu o coração em uma publicação comovente em suas redes sociais para celebrar o Dia dos Pais. O viúvo de Paulo Gustavo relembrou a relação com o humorista e celebrou a paternidade dos filhos Romeu e Gael, que estão com quatro aninhos.

Com um clique ao lado dos pequenos, Thales relembrou a relação com o comediante, que morreu por complicações da covid em maio de 2021: "Ser pai sempre foi meu maior sonho de vida. Ter uma família, casa cheia, somar pessoas diferentes que se amam e querem crescer juntos. E o casamento com o PG me deu esse presente eterno, a família que tanto sonhei.” ele iniciou.

O médico também falou sobre as dificuldades em sua jornada como pai solo: “Confesso que foi e está sendo um desafio ainda maior do que eu imaginava. Muitas noites sem dormir, muita responsabilidade, muita divisão do tempo, que passa a não ser só seu. As prioridades são revistas a todo momento”, escreveu Thales.

“A dúvida de estar fazendo o certo, o melhor, sempre paira na nossa mente… e a resposta nunca virá pronta, muitas vezes vou precisar reparar algo e tentar uma outra estratégia. Mas em outras vou ter a satisfação de ver que tudo o que plantei cresceu, deu lindas flores e frutos”, ele continuou e falou sobre os sacrifícios necessários para a criação dos filhos.

Para finalizar, Thales se declara aos herdeiros: “Aos meus filhos, Gael e Romeu, desculpa pelos meus erros, e obrigado pelas conquistas que são múltiplas e diárias! Eu amo muito vocês, mais que tudo e que a mim mesmo, e estarei sempre disposto a aprender e construir um mundo melhor para vivermos juntinhos nele!”, o dermatologista concluiu.

Vale lembrar que Paulo Gustavo e Thales Bretas oficializaram a união em 2015. O humorista viu sua família crescer com a chegada dos filhos Romeu e Gael, que foram concebidos através de uma barriga de aluguel no exterior.

