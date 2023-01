Thaila Ayala presta homenagem para a amiga Julia Faria: ''Minha marida''

Atriz Thaila Ayala celebra aniversário de 37 anos da amiga Julia Faria, que engravidou ao mesmo tempo que ela

A atriz Julia Faria está completando mais um ano de vida neste domingo, 08, e ganhou uma declaração especial de sua amiga de longa data Thaila Ayala (36), mãe de Francisco (1)!

Grávida do segundo bebê com o ator Renato Góes (36), o Tertulinho de Mar do Sertão, desta vez uma menininha que vai se chama Tereza, a artista postou registros do réveillon ao lado da loira e declarou seu amor ao celebrar o aniversário de 37 anos de Julia, que engravidou ao mesmo tempo que ela.

Faria é mãe de Cora, de um ano, do relacionamento com o chef Guto Cavanha, e comanda o podcast Mil e Uma TrETAS ao lado de Thaila.

"Hoje é dia dela, minha marida, minha amiga, minha sócia @juliafaria. É tão bom te ter na vida, saber o quanto a gente se entende, se apoia, cresce junto e como crescemos né, marida. Engravidamos juntas, temos um programa pra chamar de nosso e mais um TANTO a vir pela frente! Te amo e te desejo só o melhor desse mundão de meu Deus! Parabéns", disse Thaila Ayala na legenda da postagem em seu Instagram.

Recentemente, Thaila se derreteu ao mostrar o herdeiro curtindo viagem para a Bahia na companhia da filha de Julia. "Tente sobreviver a essas fotos!!! Francisco e Cora", escreveu a famosa.

Confira a homenagem de Thaila Ayala para a amiga Julia Faria:

Grávidas, Thaila Ayala e Fiorella Mattheis exibem barriguinhas em ensaio

As atrizes Thaila Ayala e Fiorella Mattheis (34), que são amigas e estão grávidas, encantaram os seguidores ao fazerem um ensaio de gestante juntas!

À espera de Tereza, a artista compartilhou registros em preto e branco ao lado da também atriz, que será mamãe de primeira viagem e é casada com Roberto Marinho Neto. "Madre Naturaleza", escreveu Thaila. "Que lindas", elogiou Romana Novais nos comentários do post. "Lindezas", disse Julia Faria.

