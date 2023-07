Thaila Ayala comemora 3 meses da filha, após cirurgia delicada: 'De coração novo'

Thaila publicou fotos da comemoração do mesversário da caçula, que foi diagnosticada, com Comunicação Interventricular, uma cardiopatia congênita

Thaila Ayala celebrou os 3 meses de Tereza, a sua caçula com Renato Góes, com publicação no Instagram. A comemoração acontece após a garotinha ser submetida a uma delicada cirurgia cardíaca.

"Rindo à toa, de coração novo, completando três meses e finalmente ganhando os pesinhos!", escreveu Thaila na legenda.

A pequena foi diagnosticada, ainda no útero, com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita e no início do mês, se submeteu a uma cirurgia de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

A atriz contou recentemente em seu Instagram que ficou muito nervosa até receber notícias da caçula na cirurgia. "Aqui faltam palavras para conseguir descrever o que são essas horas. Até o telefonema 'ela está bem, deu tudo certo'!. E aí também me falta vocabulário para tentar explicar o que é esse sentimento. O tamanho da gratidão é maior do que nós mesmos! É bonito demais, gostaria de viver para sempre com esse tamanho de gratidão no peito. Porque é tão maior que qualquer coisa e tudo junto, que a vida seria completamente diferente. Seguirei tentando! Obrigada Deus!"

Em outro relato a morena também falou sobre o dia em que precisou deixar sua filha no hospital: "Fui eu e ela para sala de cirurgia, eu não sentia mais meu corpo, era como se tudo flutuasse numa massa de agonia, de desespero. Foi Deus que a pegou no colo e a deixou naquela maca porque eu jamais teria conseguido, eu JAMAIS vou esquecer daquele corpinho tão minúsculo naquela maca enorme."

Thaila Ayala aparece impecável com novo visual: "Estava precisando"

Nesta quinta-feira, 13, a atriz Thaila Ayala surpreendeu seguidores com novo visual. Ela tirou um tempinho para cuidar de si mesma após passar por problemas de saúde com sua filha recém-nascida, Tereza.

Com mudanças no cabelo, Thaila compartilhou o antes e depois, mostrando a novidade tão merecida para suas madeixas. Do loiro para o castanho, ela retornou à cor natural do seu cabelo, mas não fez mudanças radicais no comprimento do corte.

"Um carinho nessa mãe, que como vocês podem ver pelo 'antes', estava precisando!", escreveu a atriz na legenda do vídeo.