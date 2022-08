Thaeme Mariôto mostra as filhas vestidas como princesas: ''Último mêsversário''

Thaeme Mariôto celebra último mêsversário da filha caçula, Ivy, com festa temática e mostra as herdeiras com vestidos de princesa

Na última terça-feira, 23, foi dia de festa na casa da família da cantora Thaeme, da dupla com Thiago! A filha mais nova da artista, Ivy, completou 11 meses de vida e recebeu uma linda festa de mesvêrsário da mamãe apaixonada.

Em contagem regressiva para o aniversário de um aninho da caçula, a cantora encantou com uma linda celebração temática da princesa Cinderela (Disney). A compositora ficou encantada com toda a produção para comemorar a vida da bebê.

A festa apresentava as cores azul e rosa, seguindo as cores presentes na história da princesa. O bolo de quatro andares trouxe em seus detalhes itens que fazem parte do famoso conto de fadas: a carruagem, o relógio, flores e borboletas.

Ainda como item decorativo, bonecas da princesa e da fada madrinha, além dos ratinhos amigos da protagonista na história: "11 Meses do meu bebê! O tempo tá voando! E o tema escolhido do último mesversario foi Cinderela (confesso que a palavra último me deu uma certa tristeza rs)!", escreveu ela.

Além da pequena Ivy, a artista também é mamãe da garotinha Liz, de três anos. As meninas são fruto do casamento da cantora com o empresário Fábio Elias.

Recentemente, Thaeme Mariôto divertiu ao compartilhar um vídeo da filha caçula toda confusa sem saber distinguir direito quem era a mãe e quem era tia. A semelhança das irmãs deixou a menina desorientada.

Thaeme Mariôto fala sobre a amamentação das filhas:

Com a chegada do mês de agosto, Thaeme Mariôto aproveitou para falar sobre a amamentação das filhas, já que o mês é usado para incentivar o aleitamento materno. Na rede social, ela relembrou cliques cheios de amor amamentando as herdeiras e falou sobre sua experiência.

"Liz mamou por quase 2 aninhos… Pra alguns um simples leite, pro bebê é vida! Por aqui, mesmo com as viagens, ordenha para estímulo, continuamos firme e fortes na amamentação da Ivy! Ela está com 10 meses e não penso em parar por agora", falou ela sobre a primogênita Liz (3) e a caçula que ainda mama.

