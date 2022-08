Thaeme Mariôto impressiona ao mostrar evolução da caçula nos últimos 10 meses

Cantora Thaeme Mariôto compartilhou fotos dos meses de vida de Ivy e encantou com crescimento da pequena

A cantora Thaeme Mariôto (36) deu um show de fofura em sua rede social nesta quinta-feira, 04, ao publicar uma série de fotos da filha caçula, Ivy, de 10 meses.

Nos registros, a herdeira mais nova da artista sertaneja apareceu usando looks parecidos, de calça jeans e body, ao lado do número de seu mesversário para mostrar sua evolução durante os últimos meses de vida.

"Faltou essa, né? Pega esse #tbt da minha caçulinha! Tempo tá voando! Mudou muito?! Só sei que tá a cada dia mais fofa e sorridente! Te amo absurdamente, minha vida! Ah! Ela já está bem melhor, viu?! Graças a Deus! Obrigada pela preocupação!", disse Thaeme ao publicar os registros fofos da garota.

Não demorou para os internautas ficarem encantados e babando com a pequena cheia de charme. "Aí que linda", admiraram. "Ela é muito sorridente". observaram outros o bom humor de Ivy.

Recentemente, Thaeme Mariôto divertiu ao compartilhar um vídeo da filha caçula toda confusa sem saber distinguir direito quem era a mãe e quem era tia. A semelhança das irmãs deixou a menina desorientada.

Thaeme Mariôto fala sobre a amamentação das filhas

Com a chegada do mês de agosto, Thaeme Mariôto aproveitou para falar sobre a amamentação das filhas, já que o mês é usado para incentivar o aleitamento materno. Na rede social, ela relembrou cliques cheios de amor amamentando as herdeiras e falou sobre sua experiência.

"Liz mamou por quase 2 aninhos… Pra alguns um simples leite, pro bebê é vida! Por aqui, mesmo com as viagens, ordenha para estímulo, continuamos firme e fortes na amamentação da Ivy! Ela está com 10 meses e não penso em parar por agora", falou ela sobre a primogênita Liz (2) e a caçula que ainda mama.

