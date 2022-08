Thaeme Mariôto fala sobre a amamentação das fIlhas: ''Continuamos firme e fortes''

Cantora Thaeme Mariôto celebrou o Agosto Dourado falando sobre experiência de amamentar as herdeiras

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 07h54

A cantora Thaeme Mariôto (36) encantou nesta segunda-feira, 01, ao compartilhar fotos amamentando as filhas para celebrar o Agosto Dourado, mês do aleitamento materno.

Com a primogênita no colo, Liz (3), e a caçula, Ivy, de 10 meses, também mamando em outro registro cheio de amor, a artista sertaneja falou sobre a experiência que teve com as herdeiras na amamentação, assunto de grande interesse para as mães.

"Agosto Dourado chegou, mês do incentivo ao aleitamento materno… O leite materno é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o “alimento de ouro” para os bebês… Eu AMO ser provedora desse leitinho poderoso!", disse ela.

A loira então contou por quanto tempo amamentou a primeira filha e a segunda. "Liz mamou por quase 2 aninhos… Pra alguns um simples leite, pro bebê é vida! Por aqui, mesmo com as viagens, ordenha para estímulo, continuamos firme e fortes na amamentação da Ivy! Ela está com 10 meses e não penso em parar por agora", falou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Filha de Thaeme Mariôto confunde a mãe com a tia

Nos últimos dias, Thaeme Mariôto divertiu ao compartilhar um vídeo da filha caçula, Ivy, toda confusa sem saber distinguir direito quem era a mãe e quem era tia. A semelhança das irmãs deixou a pequena desorientada.

"Quem mais tem algum parente tão parecido que é até confundido?! Acharam a gente parecida?!", falou a loira ao publicar o vídeo engraçado da garota confusa sobre quem é quem.

Recentemente, outro momento fofo da pequena foi mostrado na rede social. Thaeme Mariôto encantou ao mostrar um clique com Ivy e a filha mais velha, Liz, na piscina. O momento foi a primeira vez da mais nova na água, enquanto a primogênita apareceu chorando por acabar a aula de natação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!