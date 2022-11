Taís Araújo é surpreendida no trabalho ao fazer aniversário: "Tanto amor"

Taís Araújo completou 44 anos nesta sexta-feira, 25, e ganhou uma surpresa especial dos colegas de trabalho

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou fotos e vídeos mostrando o bolo que ganhou de presente ao chegar no trabalho, e também contou sobre o café da manhã feito por sua família para comemorar a data. Além disso, ela agradeceu todas as mensagens de carinho que estava recebendo.

"Como boa sagitariana, amo fazer aniversário! E esse ano comecei o dia com um café da manhã feito pela minha família e, multitarefeira que sou, passei o dia trabalhando! Ganhei uma surpresa linda da equipe e quis aproveitar pra agradecer não só a eles, mas a todas as pessoas que estão me mandando parabéns, desejando um monte de coisas boas! Que delícia receber tanto amor. Muito obrigada meus amores! E simbora que ainda tenho muito pra comemorar", escreveu Taís na legenda da publicação.

Mais cedo, a atriz ganhou uma linda declaração do marido, Lázaro Ramos (44). O ator publicou um vídeo reunindo um compilado de imagens e vídeos da amada, com quem está casado há 17 anos, e se declarou. "Não existe outra mulher bonita no Brasil. A única mulher bonita no Brasil é Taís! Tão lindo poder falar sobre Taís como mãe. Ela é uma mãe admirável, mesmo! Taís é uma pessoa admirável, né? Muito agregadora, sempre muito carinhosa, muito justa [...]", disse ele em um trecho da homenagem.

Confira as fotos da surpresa que Taís Araújo ganhou em seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

