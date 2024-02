Tadeu Schmidt dá pausa no BBB e choca filha com bolo teatral: 'Merece'

Fazendo surpresa, Tadeu Schmidt dá pausa no trabalho e surpreende a filha mais velha com bolo diferente; herdeira do apresentador completou 22 anos

Apesar da rotina intensa e puxada de trabalho no BBB 24,Tadeu Schmidt deu um jeito de surpreender uma de suas herdeiras, a jovem Valentina Schmidt, que completa 22 anos nesta terça-feira, 20. Na rede social, ele compartilhou o momento da surpresa.

Logo de manhã, o apresentador fez questão de comemorar o momento, já que não conseguir fazê-lo à meia noite por conta de seus compromissos. Segurando um bolo, feito especialmente para a estudante de teatro, o comunicador comemorou a vida dela.

"Entre um Sincerão e um Paredão, uma celebração! Parabéeeeeeeeeeeeeeeens, Vaváaaaaaaaaa!

Quem te conhece há 22 anos sabe o quanto você é guerreira! E eu vou estar ao seu lado em todas as suas batalhas! Você merece muitas vitórias! Seja feliz, meu amor!", desejou ele.



"P.S.= aquele parabéns à meia-noite não foi possível, pelos compromissos da vida… mas veio aquele bolo bem teatral pra minha atriz preferida!", completou o global falando sobre a herdeira seguir o caminho do teatro. Inclusive, o bolo foi confeccionado com o tema.

Vale lembrar que, nos últimos meses, Valentina desistiu do curso de Comunicação para fazer Artes Cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL). " Tive alguns professores que me desencorajaram. Uma em especial fazia vários comentários homofóbicos sobre mim e também comentários ofensivos sobre o meu pai . Pensei: "Não vou ficar em um ambiente em que não me sinto bem-vinda". Ainda mais porque eu estava encontrando outra paixão, que é o teatro. Não me arrependo de nada nessa minha jornada", disse ela ao Jornal O Globo.

Tadeu Schmidt fala sobre a decisão da filha de assumir a sexualidade publicamente

Em participação no programa Papo de Segunda, do GNT, o apresentador Tadeu Schmidt comentou sobre a decisão da filha mais velha, Valentina, em falar publicamente sobre ser uma pessoa queer. "Mudou muito pouco na minha cabeça essa declaração da Valentina. Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter algum preconceito com ela? Queer é quem não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Ela está aberta a tudo. Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque... Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma", disse ele.

"Ela falou direto para a rede social. Ela postou lá e a gente foi ver na rede social. Ela sabe que comigo e com a mãe dela não tem por que ter problema. A nossa sociedade vai ser muito mais feliz quando a gente nem questionar nem debater. Se a gente for parar para pensar, é uma loucura a gente estar se importando com a orientação sexual das pessoas. Aliás, eu falei de gênero, mas é questão sexual a do queer. Eu acho que a sociedade passa por uma evolução. Se a gente for ver, duzentos anos atrás, tinha gente que achava que era normal ter escravos. As pessoas defendiam que a escravidão era necessária. Do mesmo jeito que hoje tem gente que questiona a sexualidade das pessoas e tal", contou.