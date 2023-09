Filha de Tadeu Schmidt desiste de faculdade e revela motivo

Filha de Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt revela motivo para ter trancado o primeiro curso que tentou fazer na faculdade

Filha de Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt revelou que trancou o primeiro curso que tentou fazer na faculdade. Em conversa na Coluna Play, do Jornal O Globo, ela contou que iniciou o curso de Comunicação na faculdade, mas desistiu ao ser vítima de preconceito. Agora, ela faz o curso de Artes Cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

"Tive alguns professores que me desencorajaram. Uma em especial fazia vários comentários homofóbicos sobre mim e também comentários ofensivos sobre o meu pai. Pensei: "Não vou ficar em um ambiente em que não me sinto bem-vinda". Ainda mais porque eu estava encontrando outra paixão, que é o teatro. Não me arrependo de nada nessa minha jornada", disse ela.

Valentina se assumiu uma pessoa queer, que transita entre os gêneros, e isso causou comentários sobre a sua vida pessoal. "Quando me assumi isso gerou um alvoroço gigantesco. Entendi que, por conta da visibilidade que eu ganhei por ser filha do meu pai, isso ia acabar estourando. Mas desde que eu postei vi gente falando que fiz isso para chamar a atenção. Eu jamais faria isso. Fiz porque finalmente estava confortável comigo mesma e queria mostrar para o mundo que tenho orgulho de ser quem eu sou", contou.

Vale lembrar que Tadeu Schmidt tem duas filhas, Valentina e Laura, frutos do casamento com Ana Cristina.

Tadeu Schmidt fala sobre a decisão da filha de assumir a sexualidade publicamente

Em participação no programa Papo de Segunda, do GNT, o apresentador Tadeu Schmidt comentou sobre a decisão da filha mais velha, Valentina, em falar publicamente sobre ser uma pessoa queer. "Mudou muito pouco na minha cabeça essa declaração da Valentina. Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter algum preconceito com ela? Queer é quem não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Ela está aberta a tudo. Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque... Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma", disse ele.

"Ela falou direto para a rede social. Ela postou lá e a gente foi ver na rede social. Ela sabe que comigo e com a mãe dela não tem por que ter problema. A nossa sociedade vai ser muito mais feliz quando a gente nem questionar nem debater. Se a gente for parar para pensar, é uma loucura a gente estar se importando com a orientação sexual das pessoas. Aliás, eu falei de gênero, mas é questão sexual a do queer. Eu acho que a sociedade passa por uma evolução. Se a gente for ver, duzentos anos atrás, tinha gente que achava que era normal ter escravos. As pessoas defendiam que a escravidão era necessária. Do mesmo jeito que hoje tem gente que questiona a sexualidade das pessoas e tal", contou.