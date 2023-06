Tadeu Schmidt surge em clima de romance com a esposa

Apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt esbanja romantismo ao curtir as férias com a esposa

O apresentador Tadeu Schmidt está de férias com a sua esposa, Ana Cristina. Nesta quarta-feira, 7, o comunicador surgiu em clima de romance com a amada ao curtir a vista deslumbrante da janela do hotel em que ficaram hospedados em Chicago, nos Estados Unidos.

Nas imagens, os dois surgiram de rosto coladinho e abraçados na frente de uma grande janela. Na legenda, ele contou que o casal enfrentou perrengues na viagem por causa dos shows da cantora Taylor Swift.

"A Taylor Swift acabou de sair daqui de Chicago! Deu 3 shows… Enlouqueceu as pessoas daqui, trouxe um monte de gente de fora… Conclusão: tudo lotado, e hotéis pelo triplo do preço! Muito obrigado, TS! Tinha que ser logo quando eu estou aqui? Só te perdoo se eu conseguir comprar ingressos pro show no Brasil… Ajuda aí, TS!!!", brincou ele.

Tadeu Schmidt celebra os 25 anos de casamento

Em seu perfil no Instagram, o jornalista Tadeu Schmidt fez uma homenagem para celebrar os 25 anos de casamento com Ana Cristina. "Bodas de Prata!!! 25 anos de união!!! Quanta história a gente já viveu… Quantos momentos difíceis a gente superou… Quantos momentos maravilhosos a gente aproveitou… Sempre juntos! Sempre com a certeza de que um está ao lado do outro pra tudo! Pros maiores desafios, pras maiores loucuras e até pras maiores bobeiras - como vestir roupa igual pra celebrar o aniversário de casamento. Sempre com aquela vontade incessante de estar perto um do outro", começou ele.

Depois, Schmidt agradeceu por dividir a vida com Ana Cristina. "Que felicidade olhar pra trás e ter a certeza de que a pessoa que passou mais tempo ao meu lado é a pessoa mais incrível que já conheci. Que felicidade olhar pra frente e ter a certeza de que é com você que eu quero ficar todos os meus dias. Obrigado por ser a parceira da minha vida! Minha "TUDA"! Te amo! Viva o 30 de maio!", acrescentou.

O apresentador finalizou a postagem revelando que ele e a esposa iria aproveitar a noite. "Hoje à noite tem celebração!!!! (amanhã eu conto… a parte publicável, claro)", brincou ele, que depois contou que eles queriam usar uma camisa prateada para comemorar o aniversário de casamento, só que não conseguiram encontrar. "Nós procuramos uma camisa prateada, mas não encontramos igual pra nós dois. Que pena…", lamentou.

Vale lembrar que Tadeu e Ana Cristina são pais de duas meninas, Valentina, de 20 anos, e Laura, de 18.