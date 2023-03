Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira fazem festa no aniversário do filho

Atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira comemoram aniversário de 7 anos do filho Otto com festa temática

Os atores Sophie Charlotte (33) e Daniel de Oliveira (45) não deixaram a data passar em branco e organizaram uma festa especial para o filho!

Otto completou 7 anos de idade e ganhou uma comemoração especial dos pais no domingo, 19. Em registros publicados no Instagram, os artistas aparecem sorridentes ao lado do herdeiro, cantando Parabéns.

A convidada Caroline Figueiredo exibiu alguns detalhes da celebração na web."Otto, 7 anos. Salvem nossos peixinhos de amor crescendo velozes", disse a atriz.

Ao repostar um dos cliques, Sophie Charlotte agradeceu a presença da amiga, que estava acompanhada dos dois filhos. "Te amo, amiga. Como me emocionada você ter vindo com a Bruna Luz e o Theo. Amo vocês", declarou Sophie.

Confira os registros do aniversário do filho de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira:

Sophie Charlotte chama atenção ao posar de vestido branco

A atriz Sophie Charlotte roubou a cena nas redes sociais ao exibir a produção para a première de seu novo filme, gravado no Amazonas! Ao lado do marido, Daniel de Oliveira, a artista lançou na noite de quarta-feira, 15, no espaço Itaú Frei Caneca, em São Paulo, o filme O Rio do Desejo.

Na trama, que estreia dia 23 de março nos cinemas, ela interpreta Anaíra, por quem três irmãos se apaixonam perdidamente.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Sophie exibiu o look escolhido para a ocasião. A artista, que vive Maíra na primeira série original do Globoplay, Todas As Flores, a gata posou usando um vestido branco longo tomara que caia, com tecido um pouco transparente, que deixou à mostra sua calcinha em alguns registros.

