Sophie Charlotte chama atenção ao posar deslumbrante de vestido branco: ''A mulher é um evento''

Acompanhada do marido, Daniel de Oliveira, atriz Sophie Charlotte arrasa na escolha de look com transparência para lançamento de filme

A atriz Sophie Charlotte (33) roubou a cena nas redes sociais ao exibir a produção para a première de seu novo filme, gravado no Amazonas!

Ao lado do marido, Daniel de Oliveira (45), a artista lançou na noite de quarta-feira, 15, no espaço Itaú Frei Caneca, em São Paulo, o filme O Rio do Desejo. Na trama, que estreia dia 23 de março nos cinemas, ela interpreta Anaíra, por quem três irmãos se apaixonam perdidamente.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Sophie exibiu o look escolhido para a ocasião. A artista, que vive Maíra na primeira série original do Globoplay, Todas As Flores, a gata posou usando um vestido branco longo tomara que caia, com tecido um pouco transparente, que deixou à mostra sua calcinha em alguns registros.

Nos comentários do post, Charlotte recebeu chuva de elogios de famosos e fãs. "Linda, boa estreia", desejou Isis Valverde. "Musa maravilhosa", exaltou Camila Pitanga. "Jesus amado", babou Fiorella Mattheis. "Lindaaaa", disse Leandra Leal. "Mulher, você é uma deusa", "Deslumbrante", "Clã de sereia", "Mas a mulher é um evento", destacaram ainda os seguidores.

Confira as fotos de Sophie Charlotte:

Sophie Charlotte no lançamento do filme 'O Rio do Desejo'. Foto: Eduardo Martins/Ag News

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira no lançamento do filme 'O Rio do Desejo'. Foto: Eduardo Martins/Ag Nnews

Sophie Charlotte enfrenta desafios e aprendizados ao gravar filme na Amazônia

Ao lado do marido, Daniel de Oliveira, a atriz Sophie Charlotte é a protagonista do longa-metragem O Rio do Desejo. Gravado às margens do Rio Amazonas, o filme conta a história de Anaíra, uma mulher livre e pulsante que desperta desejos profundos em três irmãos. Para a artista, o projeto deixou lembranças boas e desafios também, como aprender a lidar com o calor amazonense.

O projeto foi gravado na pequena cidade de Itacoatiara, localizada a aproximadamente quatro horas de Manaus, capital do estado do Amazonas. Sophie Charlotte explica que, ao chegar na cidade, estranhou não ver nenhuma pessoa andando pelas ruas. "Foi um impacto chegar e a cidade estar vazia", relembra ela, em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou.

