Simone Mendes presta bela homenagem no dia do aniversário da mãe: "Você é exemplo"

A mãe da cantora Simone Mendes completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 10, e ganhou uma linda homenagem da filha

A mãe da cantora Simone Mendes(38) completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 10, e ela fez questão de comemorar a data especial na web.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma foto em que dona Mara aparece segurando a neta, Zaya (2), e prestou uma linda homenagem para ela.

"Mãe, se não fosse sua luta de sair do interior da Bahia eu não seria quem eu sou. Obrigada pelos seus esforços pois foram eles que me tornou uma mulher batalhadora e com mais chances na vida", começou ela.

A irmã de Simaria Mendes (41) seguiu agradecendo a mãe e se declarou: "Sei que tudo o que você fez foi pra me dar aquilo que você não teve, seus conselhos me fez uma pessoa forte e capaz de correr atrás dos meus sonhos sem medo e superando todos os obstáculos! Mãe, você é exemplo de honestidade, é a razão de eu existir. Te amo! Feliz aniversário minha rainha @maramendes_ses", finalizou.

Confira a homenagem de Simone para a mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Aniversário de casamento

Nesta última quinta-feira, 9, Simone Mendes usou as redes sociais para prestar uma linda declaração de amor para o marido, Kaká Diniz (37). Os dois estão completando 10 anos de casados, e para comemorar a data especial, ela publicou algumas fotos em família e falou sobre a história de amor que eles construíram juntos.

"Meu amor, quem nos vê completando 10 anos de casados deve pensar em tudo que já vivemos, mas eu sei que até aqui nós continuamos escrevendo nossa linda história! Temos, sim, muito orgulho do que vivemos, mas também temos consciência de que por mais que já tenhamos vivido muitas coisas juntos, estamos ansiosos para ver o que a vida ainda irá nos trazer. Te amo tanto, obrigada por me fazer feliz e me completar todos os dias", declarou a artista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!