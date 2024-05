Simone Mendes ganha bela homenagem do marido em seu aniversário: "A maior"

A cantora Simone Mendes completou 40 anos e ganhou uma bela homenagem de seu marido, o empresário Kaká Diniz, nas redes sociais

A cantora Simone Mendes completou 40 anos de vida nesta sexta-feira, 24, e ganhou uma homenagem especial de seu marido, o empresário Kaká Diniz. No feed do Instagram, ele postou um vídeo com vários momentos ao lado da amada e dos filhos deles, Henry, de 9 anos, e Zaya, de 3, e se declarou.

"Deixa eu te fazer feliz? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu tive a certeza que o nosso amor seria para sempre. Você me ensinou que a felicidade verdadeira já existe dentro nós, ninguém nasce pra fazer o outro feliz, nasce para completar a felicidade do outro. E assim foi, uma união que veio para fazer as nossas vidas terem mais sentido e sermos mais felizes do que já éramos", começou o texto.

Kaká seguiu a homenagem: "Lembra da profecia que Deus entregou pra você, sobre cavar uma terra profunda e encontrar um diamante bruto para ser lapidado? Lembra que o Senhor falou que tudo que estamos vivendo, Ele já havia anunciado? Eu lembro, eu celebro e eu agradeço a Deus todos os dias. Como eu te amo meu amor... Você é uma mulher guerreira, quem te ver com esse sorriso estampado no rosto que resplandece luz, jamais imaginaria a caminhada árdua que foi sua vida para chegar até aqui… mas hoje eu olho para trás, para tudo, e digo: valeu a pena!".

"40 anos tem um significado importante: Jesus antes de cumprir o seu propósito, Ele passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo processo, sendo moído, sem moldado para acessar o propósito. Nos seus 40, lembre-se que hoje é o início de um novo ciclo, de um novo momento, de uma nova fase. Hoje você pode olhar para trás e dizer: valeu a pena! Sua história é contada nos palcos, mas o seu legado é escrito na sua vida. Eu te amo. Nós te amamos. O mundo te ama. Mas, acima de tudo, nunca esqueça de uma coisas: VOCÊ É A MENINA DOS OLHOS DE DEUS! Só viva... você merece o mundo… mas você tem algo que é mais importante do que o mundo, você tem o amor de quem criou o mundo! Te amo minha vida! Feliz NOVO CICLO! Você é a maior para todos nós", completou a homenagem.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaka Diniz (@kakadiniz)

