Simone Mendes é surpreendida com festa de aniversário em seu jatinho

A cantora Simone Mendes, que fará 40 anos nesta sexta-feira, 23, foi surpreendida com uma festa de aniversário em seu jatinho

Um dia antes de completar 40 anos, Simone Mendes foi surpreendida com uma festa em seu jatinho particular. Através dos Stories do Instagram, a cantora mostrou a surpresa que encontrou quando entrou na aeronave.

No vídeo, a artista mostrou que ganhou um balão com a frase: "parabéns, migles". Além disso, ela exibiu o bolo, todo decorado com notas musicais, estrelas e um microfone, os salgadinhos e docinhos, e também uma garrafa de vinho.

"Aí você chega para viajar, tô aqui na porta do avião, e olha que coisa mais linda que prepararam pra mim. Uma festa de aniversário ao vivo, meus amigos. Tem que respeitar. Obrigada, miglos. Começou brincadeira, vamos comemorar. Gostei", disse ela ao ver a surpresa.

Vale lembrar que Simone revelou recentemente em entrevista ao jornalista Leo Dias que realizou seu sonho de ter um jatinho particular. Ela vendeu o que dividia com a irmã após o fim da dupla. "Realizei hoje esse sonho. Comprei a minha asa dura [avião]. Eu comprei porque depois da dupla, o que tinha teve de vender. Foi uma bênção porque quando chega num ponto da carreira […] estar saindo dos shows e estar no aeroporto em filas, fica difícil ficar sempre disponível [pro fã]", contou.

Confira:

Simone é surpreendida com festa - Reprodução/Instagram

Simone Mendes revela seu truque para manter a boa forma

A cantora Simone Mendes revelou o seu segredo para manter a boa forma. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ela disse que é adepta do jejum intermitente em sua rotina depois de tentar outras técnicas para manter o peso.

"Emagreci só mais um pouquinho. Já fiz tudo. Chá, injeção, sopa, vento, ovo. O que tivesse eu estava fazendo. Hoje eu não tomo (injeção). Hoje eu estou no jejum intermitente. É aquela coisa de ficar 16 horas sem comer. Não é legal ficar com fome, mas é legal botar uma roupa e ficar organizada", falou.