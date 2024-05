Simone Mendes realiza sonho antigo e surpreende ao revelar motivo: 'Filas'

Após fim da dupla com Simaria, Simone Mendes realiza sonho do passado e explica o motivo de ter desembolsado quantia para fazer isso

A cantora Simone Mendes conseguiu realizar um sonho antigo após algum tempo do fim de sua dupla com Simaria Mendes. Em conversa com o jornalista Leo Dias, a sertaneja deixou escapar a concretização de um desejo do passado e explicou o motivo de ter desembolsado uma grande quantia para isso.

Após vender o avião que tinha com a irmã e pagar algumas contas pendentes, a esposa do empresário Kaká Diniz contou que acabou de conseguir comprar sua própria aeronave. Segundo ela, a transação milionária foi a realização de um grande sonho antigo. A famosa ainda falou o que a motivou a adquirir o jatinho.

“Realizei hoje esse sonho. Comprei a minha asa dura [avião]. Eu comprei porque depois da dupla, o que tinha teve de vender. Foi uma bênção porque quando chega num ponto da carreira […] estar saindo dos shows e estar no aeroporto em filas, fica difícil ficar sempre disponível [pro fã]”, comentou com o jornalista sobre o sonho que acabou de realizar.

Simone falou sobre ter uma avião particular agilizar seu trabalho: “E tem que estar, né? E eu sou alguém que gosta de conversar com o público, gosto de prosear. Com o nosso avião, fica mais fácil”.

Após meses do fim polêmico da dupla Simone e Simaria parece que as irmãs voltaram a se entender. Recentemente, Simaria foi vista na fazenda da irmã e brincando de maquiagem com a sobrinha, a pequena Zaya.

Motivo do fim da dupla Simone e Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.