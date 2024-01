Sandy celebra aniversário de 41 anos: 'A vida é bem linda'

Sandy, que completou 41 anos no domingo, 28, agradeceu o carinho de amigos e fãs ao celebrarem a chegada de seu novo ciclo de vida

A cantora Sandy celebrou seu aniversário no último domingo, 28, e compartilhou uma reflexão sobre a chegada dos 41 anos. Nas redes sociais, além de falar a respeito da nova fase, ela aproveitou para agradecer o carinho de amigos e fãs que também comemoraram a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a artista escolheu uma foto recente para publicar e escreveu na legenda: "Ontem foi meu niver! E eu recebi muuuuito amor. Passando aqui para agradecer a todos que, de alguma maneira, se fizeram presentes e com tanto carinho. Muito obrigada! Sou muito grata pelos meus 4.1. Tenho saúde, estou viva, tenho gente que eu amo e que me ama… A vida é bem linda. Amém. Bora para mais um ciclo!", declarou ela.

A modelo Mônica Benini, sua cunhada, deixou um comentário carinhoso: "Gata, xóvem e iluminada", disse a esposa de Júnior Lima, irmão de Sandy. Outros famosos também celebraram mais um ano de vida da cantora: "Parabéns, lindeza. Só todas as coisas desejadas e maravilhosas pra ti! Muitos beijos", desejou Carolina Dieckmann.

Sandy ganha homenagem especial de Lucas Lima

Quem também comemorou o aniversário da cantora foi Lucas Lima, seu ex-marido. No Instagram, o músico escolheu uma foto descontraída de Sandy e fez questão de homenageá-la com um longo texto.

"Esses dias, eu te defini como 'pé no chão e alma no céu'. E aí eu acho essa foto no celular e pronto: temos uma homenagem de aniversário. Não sei se tem alguém no mundo que mereça mais felicidade do que tu. Que esse dia te traga um milésimo da alegria que tu merece", iniciou ele.

"Já vai ser quase insuportável. Mesmo sabendo da encheção de saco que vai vir com esse post, o mundo NUNCA vai vencer o que a gente construiu e talvez nem consiga - ou não queira - entender que isso transcende - e muito! - o casamento. E sim, vou sempre aguentar essa encheção, seja nos dias das mães ou nos vinte e oitos de janeiro que virão. Tu é MUUITO f*da e eu sempre vou fazer o que eu puder pra reforçar essa verdade óbvia. Feliz níver, véia", concluiu.

Vale lembrar que os dois anunciaram publicamente o fim do casamento em setembro de 2023, após 24 anos juntos. Sandy e Lucas Lima são pais do pequeno Theo.