Romulo Estrela se declara no aniversário da esposa: "Te amo"

O ator Romulo Estrela recordou alguns cliques antigos com a esposa, Nilma Quariguasi, e prestou uma bela homenagem no seu aniversário

Romulo Estrela usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa. Nesta sexta-feira, 24, Nilma Quariguasi completou mais um ano de vida, e ele fez questão de parabenizá-la na internet.

No feed do Instagram, o ator recordou algumas fotos do início do relacionamento dos dois e também dividiu outros cliques mais recentes em que eles aparecem com o filho, Theo, de sete anos, e se declarou para a amada.

"Compartilhar cada momento da vida ao seu lado é um presente e testemunho do meu amor genuíno. Hoje eu só desejo que o universo continue nos abençoando. Te amo @nilmaquariguasi", declarou o artista, que recentemente esteve na novela Travessia, da TV Globo, interpretando o personagem Oto.

Nos comentários, os fãs do ator parabenizaram Nilma. "Coisa linda!!! Viva Nima, essa mulher incrível e iluminada e que você tem a honra de dividir a vida", disse uma seguidora. "Parabéns, Nilm. Saúde e sucesso nesse seu novo ciclo", escreveu outra. "Lindos!!!! Parabéns Nilminha, muita saúde e sucesso sua maravilhosa", falou uma terceira.

Festa de aniversário do filho

Theo, filho de Romulo Estrela e Nilma Quariguasi completou sete anos de vida e ganhou uma festa temática dos papais corujas para comemorar a data especial. Nas redes sociais, o ator compartilhou alguns detalhes da comemoração, que teve os dinossauros como tema, e parabenizou o herdeiro.

"Sete anos de pura magia ao seu lado, nosso pequeno grande amor! Hoje é o dia de celebrar cada risada, cada abraço apertado e cada sonho que compartilhamos juntos. Você ilumina nossos dias e é motivo de orgulho que transborda nossos corações. Te desejamos toda a alegria desse mundo e liberdade pra sonhar e acreditar em tudo que te torna potente. Que você tenha sempre muita saúde, paz e amor dentro de você. Obrigado família por nos acompanhar sempre nesses momentos especiais. Te amamos muito, filho!", escreveu o artista. Veja a publicação!