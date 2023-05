Com festa temática luxuosa, Romulo Estrela e a esposa comemoram aniversário do filho: "Pura magia"

Romulo Estrela mostrou os detalhes da festa de aniversário do filho, Theo, que completou sete anos nesta terça-feira, 30

Theo, filho de Romulo Estrela (39) e Nilma Quariguasi completou sete anos de vida e ganhou uma festa temática dos papais corujas para comemorar a data especial.

Nesta terça-feira, 30, o ator compartilhou nas redes sociais alguns detalhes da comemoração, que teve os dinossauros como tema.

No primeiro registro, o casal e o herdeiro aparecem posando para o fotógrafo Heitor Vilela. Depois, o artista postou uma foto com metade do rosto do herdeiro, e por fim, um vídeo da família reunida com os amigos na festa de aniversário. Além do bolo e dos doces decorados com o tema escolhido por Theo, Romulo também mostrou o filho se divertindo em um salto de asa delta, ao lado de um amiguinho.

"Sete anos de pura magia ao seu lado, nosso pequeno grande amor! Hoje é o dia de celebrar cada risada, cada abraço apertado e cada sonho que compartilhamos juntos. Você ilumina nossos dias e é motivo de orgulho que transborda nossos corações", escreveu o ator no começo da publicação.

E completou: "Te desejamos toda a alegria desse mundo e liberdade pra sonhar e acreditar em tudo que te torna potente. Que você tenha sempre muita saúde, paz e amor dentro de você. Obrigado família por nos acompanhar sempre nesses momentos especiais. Te amamos muito, filho!", declarou.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de felicitações para Theo. "Ai que lindos. Muito amor", disse a apresentadora Sabrina Sato. "Lindos!!! Parabéns, Theo e parabéns aos papais!", comentou Clara Buarque, que trabalhou com Romulo em 'Travessia'. "Viva o Theozinho! Deus abençoe infinitamente a família de vocês", desejou uma fã.

