Rodrigo Santoro comemora aniversário junto da irmã: "Nunca mais celebrei sozinho"

"Eu e Flavia nascemos em um 22 de agosto", contou o ator Rodrigo Santoro, que também homenageou a irmã nas redes sociais

Rodrigo Santoro tem motivo em dobro para comemorar! Nesta terça-feira, 22, o ator completa 48 anos de vida, e sua irmã caçula, Flavia Santoro, está fazendo 45. Para comemorar a data especial, ele recordou nas redes sociais uma foto antiga e prestou uma homenagem.

"Eu e Flavia nascemos em um 22 de agosto. Ela veio ao mundo no mesmo dia, 3 anos depois. Minha mãe diz que aconteceu assim. Eu já acho que ela quis economizar na festa de aniversário", brincou o marido da atriz Mel Fronckowiak no começo do texto.

Depois, Santoro falou sobre comemorar o aniversário do lado da irmã. "Mas é curioso celebrar nosso dia juntos. Não me lembro quando fizemos essa foto mas tem bastante tempo. Não me lembro também exatamente de todas as nossas festas de aniversário, como foram, mas desde que ela chegou, nunca mais celebrei sozinho", afirmou.

Por fim, o ator se declarou para Flavia. "E, até hoje, comemoramos o nosso dia e a nossa parceria pela vida juntos - mesmo quando estamos longe um do outro. Feliz aniversário, te amo", completou a homenagem.

Nos comentários, os fãs parabenizaram Santoro e sua irmã. "Que lindos! Viva os dois!", disse a atriz Natália Lage. "Parabéns, Rodrigo! Muita saúde e luz no teu caminho. E parabéns pra sua irmã também", desejou Tainá Müller. "Parabéns para os dois! Saúde, paz e alegrias em suas vidas!", escreveu uma seguidora. "Que lindos. Muita saúde", comentou uma fã.

Vale lembrar que Rodrigo está no ar na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, no Vale A Pena Ver de Novo, da Globo. Na trama ele interpreta o personagem Diogo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)

Rara aparição com a filha

Discreto em sua vida pessoal, o ator Rodrigo Santoro surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao publicar um clique em que aparece abraçadinho com a filha. A pequena Nina, que está com seis anos, é fruto do relacionamento com a atriz e jornalista Mel Fronckowiak. Veja a foto!