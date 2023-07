Discreto, Rodrigo Santoro surpreende em rara aparição com a filha, Nina

Rodrigo Santoro abre rara exceção e encanta ao publicar clique com a filha, fruto do relacionamento com Mel Fronckowiak

Discreto em sua vida pessoal, o ator Rodrigo Santoro surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira, 05, ao publicar um clique em que aparece abraçadinho com a filha. A pequena Nina, que está com seis anos, é fruto do relacionamento com a atriz e jornalista Mel Fronckowiak.

Tanto Rodrigo, quanto Mel são extremamente privados quanto à filha e nunca publicam cliques com o rosto da pequena. Por isso, Nina aparece de costas no registro, aninhada no colo do papai coruja, que se derrete com a menina. Além da foto em família, o ator também incluiu diversos cliques em meio à natureza.

Na legenda da publicação, Rodrigo compartilhou um trecho da canção ‘Terra’ de Caetano Veloso: “Por mais distante. O errante navegante. Quem jamais te esqueceria?”, escreveu o artista, que já protagonizou sucessos internacionais. Mel surgiu em meio aos comentários e se derreteu pelo clique do marido com a filha: “Amo vocês demais”, ela se declarou pela família.

Mel e Rodrigo oficializaram a união há 11 anos e deram boas vindas à primeira herdeira em 2017. Recentemente, a atriz , que participou da novela da Record Rebeldes, abriu o coração sobre a maternidade em seu Instagram: “Minha filha, obrigada por ter me feito nascer junto contigo há 6 anos”, ela se derreteu em um clique abraçadinha com a pequena.

