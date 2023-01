Rodrigo Santoro celebra aniversário de Mel Fronckowiak: ‘O tempo passa e a gente permanece’

Ator Rodrigo Santoro aproveita aniversário de Mel Fronckowiak para parabenizar amada, nesta segunda-feira, 16

Nesta segunda-feira, 16, o ator Rodrigo Santoro (47) aproveitou a data especial para parabenizar sua amada, a atriz e apresentadora Mel Fronckowiak (35), que está fazendo aniversário! Completando 35 anos de idade, a famosa recebeu uma linda declaração do artista consagrado.

“Dia de celebrar o seu aniversário, meu amor. É um privilégio e uma alegria percorrer os caminhos da vida do teu lado. O tempo passa e a gente permanece. Que seja mais um ano de tantos”, escreveu ele, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Rodrigo aproveitou o momento especial e abriu um álbum de fotos, com diversos registros de momentos diferentes que passou ao lado da amada. Em algumas fotos, eles aparecem se abraçando, se beijando, ele postou até mesmo um vídeo da atriz dançando e se divertindo.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios e parabenizações para o casal e para a atriz. “Viva!”, escreveu o ator Eriberto Leão. “Lindos demais”, elogiou a atriz Monica Iozzi. “Viva a Mel! Doçura no nome e na pessoa! Vocês são lindos!”, comentou uma terceira internauta.

Veja a publicação do ator Rodrigo Santoro parabenizando sua esposa, a atriz Mel Fronckowiak, pela chegada de seu aniversário de 35 anos de idade:

