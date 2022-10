Mel Fronckowiak exibe foto com a filha, Nina, em dia na praia

Mel Fronckowiak faz homenagem para o marido, Rodrigo Santoro, e posa ao lado da filha do casal: 'É tão bom amar você desse jeitinho'

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 15h40

A atriz Mel Fronckowiak (34) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com a filha, Nina (5), fruto do casamento com Rodrigo Santoro (46). Discreta com a sua vida pessoal, ela decidiu preservar a menina dos holofotes e quase não faz aparições com a herdeira. Porém, ela abriu uma exceção ao homenagear o maridão.

Nesta quinta-feira, 20, ela celebrou o seu amor com Santoro e aproveitou para mostrar fotos de um dia na praia com a filha. Mel e a filha apareceram de costas em uma foto. Na outra imagem, Mel apareceu com o marido, que também posou no mar com a herdeira nos ombros.

Na legenda, a atriz falou sobre a construção do amor e parceria do casal. "A gente combinou que ia ser, mais do que tudo, um dia de cada vez. E, no somatório desses dias cheios de risada, de conversas profundas e de silêncio compartilhado quando necessário, aos poucos iria chegando o nosso para sempre. Mas não, não é amor de ficção. É amor de gente de carne e osso, que sente e sofre, que anseia e espera, que erra", disse ela.

E completou: "E é tão bom amar você desse jeitinho, porque eu consigo ver claramente que a gente tá construindo, juntos, o agora. E amanhã a gente cultiva mais um pouquinho, se entrelaça mais um pouquinho, se equilibra mais um pouquinho. E segue em construção e aprendizado. Ainda bem que eu te encontrei. Em tempos de tanto desamor e falta de gentileza, demonstrar afeto é revolucionário. Obrigada pela parceria, @rodrigosantoro, hoje e sempre".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Fronckowiak (@melfronck)

Mel Fronckowiak conta sobre a nova fase em sua carreira

Apresentadora de TV, Mel Fronckowiak está feliz com a sua nova função. "Acho que me reencontrei. Na faculdade de Jornalismo sempre me senti muito à vontade nas cadeiras de telejornalismo. Eu me sinto uma pessoa que gosta de se comunicar, que precisa fazer isso. Adoro ouvir histórias, percorrer caminhos e oferecer ao público minha perspectiva e vivência. Tenho prazer fazendo isso", disse ela em entrevista para a revista CARAS.

Tanto que ela ainda não pensa em voltar a atuar. "Sinto saudade da energia do set, dessa mistura de sentimentos que existe quando nos emprestamos para viver outra pessoa, a construção desse novo mundo que passa a existir paralelamente. Hoje, não tenho planos nesse sentido", afirmou.